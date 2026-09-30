El clima en México tendrá condiciones contrastantes este miércoles 30 de septiembre, con lluvias intensas en distintos estados, fuertes rachas de viento y temperaturas de hasta 40 grados.

La circulación del ciclón tropical Rachel frente a las costas de Jalisco favorecerá un temporal de precipitaciones en el occidente. Al mismo tiempo, continuará el ambiente caluroso en varias regiones y se esperan temperaturas mínimas de hasta 0 grados en zonas serranas.

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¿Dónde lloverá más en México este miércoles?

Rachel y otros sistemas meteorológicos favorecerán lluvias de diferentes intensidades en gran parte del país. Las precipitaciones más fuertes se esperan en:

Lluvias intensas : Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero y San Luis Potosí.

: Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero y San Luis Potosí. Lluvias muy fuertes : Zacatecas, Nayarit, Estado de México, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Zacatecas, Nayarit, Estado de México, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias fuertes : Sinaloa, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco.

: Sinaloa, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco. Chubascos: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Aguascalientes.

En las costas de Jalisco, Colima y Michoacán también se prevé oleaje de hasta 6 metros, mientras que en otras zonas del Pacífico habrá oleaje de entre 2 y 3 metros.

Altas temperaturas en México este 30 de septiembre

El ambiente será caluroso a muy caluroso principalmente en el noreste y oriente del país. Las temperaturas máximas previstas son:

35 a 40 °C : Baja California, Sinaloa, Durango, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California, Sinaloa, Durango, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos.

¿Cómo será el clima en CDMX este miércoles?

En la Ciudad de México se pronostican lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros, acompañadas de posibles descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico para el Valle de México, la capital tendrá temperaturas de alrededor de 14 a 16 °C como mínima y hasta 25-27 °C como máxima, con viento de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

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