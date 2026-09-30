Si este miércoles 30 de septiembre tienes pensado salir en coche, hay algo que más vale revisar antes de arrancar: el Hoy No Circula, porque sí, ese pequeño detalle puede cambiar por completo tus planes de llegar rápido a tu destino.

El programa establece restricciones de lunes a sábado para determinados vehículos en la CDMX y municipios del Estado de México que forman parte de la zona donde aplica; así que antes de aventarte al tráfico, checa si tu auto puede circular este miércoles.

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¿Qué autos no circulan el miércoles 30 de septiembre?

Así queda el Hoy No Circula del miércoles:

Engomado: rojo

Terminación de placa: 3 y 4

Holograma: 1 y 2

¿Qué autos sí pueden circular este 30 de septiembre?

Los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos del Hoy No Circula ordinario, siempre que cumplan con las condiciones correspondientes del programa.

También existen otras exenciones para determinados vehículos, como algunos eléctricos, híbridos y aquellos que cuentan con holograma Exento.

Eso sí, si se llegara a activar una contingencia ambiental, las autoridades pueden establecer restricciones adicionales y modificar temporalmente el esquema habitual.

Por eso, si vas a salir, conviene revisar los avisos de la CAMe y las autoridades ambientales.

¿A qué hora aplica el Hoy No Circula?

La restricción ordinaria para este miércoles es de 5:00 a 22:00 horas.

Es decir, no se trata solamente de las horas pico de la mañana: la limitación permanece durante buena parte del día.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Ojo si este miércoles te toca dejar el coche en casa, porque ignorar el Hoy No Circula puede pegarle duro a la cartera.

En CDMX, la multa va de 20 a 30 UMA, es decir, entre 2 mil 346.20 y 3 mil 519.30 pesos.

En el Estado de México, la sanción corresponde a 20 UMA, por lo que la multa es de 2 mil 346.20 pesos.

Así que ya sabes, antes de salir corriendo por las llaves este miércoles, échale un ojo al Hoy No Circula, porque llegar tarde al trabajo ya es incómodo, pero llegar con una multa de más de 2 mil pesos… eso sí es empezar el día con ganas de volver a la cama.

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