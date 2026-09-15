Paquete Económico y Ley de Economía Digital: Análisis con Diputados y Sector Empresarial

En este episodio Adriana Sarur entrevista al diputado Rubén Moreira Valdez del PRI sobre los riesgos del paquete económico la amenaza de nuevos impuestos y la persecución fiscal además Víctor Sánchez Baños conversa con el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar de Morena sobre los objetivos del Gobierno Federal finalmente Alicia Salgado explica las principales preocupaciones del sector empresarial ante esta propuesta económica

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