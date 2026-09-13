Apagón eléctrico CFE este 14 de septiembre: Estados y municipios que se quedan sin luz antes del Grito

Un apagón eléctrico afectará a dos estados de la República mexicana este 14 de septiembre, apenas unas horas antes de que se lleve a cabo la Ceremonia del Grito. Si estás haciendo los preparativos para las fiestas patrias, te recomendamos que cheques si tu municipio está en la lista de los que se quedan sin luz.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Apagón eléctrico hoy 14 de septiembre: Colonias afectadas en San Luis Potosí

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó a los vecinos de tres comunidades pertenecientes al municipio de Axtla de Terrazas, en el estado de San Luis Potosí, que se programó un apagón eléctrico para el lunes 14 de septiembre. La compañía realizará este corte de luz temporal para que sus técnicos puedan realizar trabajos de mantenimiento urgentes en la infraestructura eléctrica.

Horario del apagón eléctrico: Lunes 14 de septiembre de las 11:00 a las 16:00 horas

Comunidades afectadas: Ahuacatitla, Santo Domingo, Temalcaco.

Apagón eléctrico en San Luis Potosí hoy Anuncian apagón eléctrico en San Luis Potosí este lunes 14 de septiembre. (CFE San Luis Potosí)

Apagón eléctrico hoy 14 de septiembre: Lista de colonias sin luz en Veracruz

Asimismo, la CFE informó acerca de un corte de luz temporal en el municipio de Úrsulo Galván, en el estado de Veracruz . El corte de energía se realizará este lunes 14 de septiembre y tendrá una duración de hasta siete horas.

Es importante, que los vecinos afectados tomen las precauciones necesarias, sobre todo, si tienen planeado iniciar con la preparación de los platillos para las fiestas patrias del 15 de septiembre.

Horario: Lunes 14 de septiembre de las 9:30 a las 16.00 horas

Municipio afectado: Toda la comunidad de Chachalacas

Apagón eléctrico Veracruz Anuncian apagón eléctrico en Veracruz el 14 de septiembre. (CFE Veracruz)

Recomendaciones de la CFE en caso de apagón eléctrico

Si vives en alguna de las comunidades afectadas por el apagón eléctrico del próximo lunes 14 de septiembre, la CFE recomienda lo siguiente:

Desconecta tus aparatos unos minutos antes de que comience el apagón eléctrico.

Toma las previsiones correspondientes para la conservación de alimentos y medicamentos que requieran refrigeración.

que requieran refrigeración. Al restablecerse el servicio, espera unos minutos antes de encender nuevamente tus equipos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.