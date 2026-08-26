Prohibirán uso de celulares en escuelas a partir del próximo ciclo escolar en Francia

Con el objetivo de proteger a los niños y adolescentes de los excesos de las pantallas, se promulgó una ley para prohibir el uso de teléfonos celulares en las aulas de primarias, secundarias y preparatorias de Francia.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Prohibido el uso de celulares en escuelas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron indicó que a partir del próximo ciclo escolar se prohibirá el uso de teléfonos celulares en primarias, secundarias y preparatorias y así “recuperar la serenidad del aprendizaje”.

Cabe recordar que la prohibición de uso de celulares en escuelas de Francia comenzó en 2018 pero solo era para primarias y secundarias, es decir para estudiantes menores de 15 años; sin embargo, ahora aplicará en la preparatoria.

¿Qué países prohíben el uso de celulares en escuelas?

Hace unos años, la UNESCO recomendó prohibir el uso de celulares en las escuelas y cada vez más países están implementando esta medida.

En México, estados como Aguascalientes, Querétaro, Edomex, Morelos y CDMX han lanzado iniciativas para restringir el uso de celulares en las escuelas.

Australia es el primer país que prohíbe el uso de redes sociales como Instagram, Facebook y Tiktok a menores.

Mientras que Reino Unido se impulsará la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años y toques de queda nocturnos y pausas obligatorias para evitar el consumo excesivo de contenido.

En España se busca una regulación más estricta de las plataformas digitales mediante la “Coalición de los Dispuestos Digitales” que tiene como objetivo proteger a los menores y establecer responsabilidades legales para directivos de las compañías que no retiren contenidos que vulneren la legalidad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.