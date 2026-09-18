Clima hoy viernes 18 de septiembre en México; pronóstico estado por estado

¿Vas a salir este fin de semana?, ¿habrá frente frío? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre el pronóstico para el clima de hoy viernes 18 de septiembre, al domingo 20.

Este fin de semana en México se esperan lluvias y tormentas importantes en buena parte del país, temperaturas más frescas en varias regiones, fuertes vientos en el sureste y calor intenso en el norte.

Habrá descenso de temperaturas en el norte, oriente y centro del país, además de viento del norte de 60–80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

El monzón mexicano y canales de baja presión favorecerán chubascos, tormentas eléctricas y posibles granizadas en algunas zonas del occidente y centro.

La onda tropical 40 aumentará las lluvias en la península de Yucatán y el sureste.

Podría formarse una zona de baja presión con potencial ciclónico frente a Jalisco y Baja California Sur, aumentando las lluvias en esas regiones.

Persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, con onda de calor en Durango y Sinaloa.

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¿En qué partes de México lloverá hoy?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, este y sur) y Tabasco (oeste y sur).

Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, este y sur) y Tabasco (oeste y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este) y Puebla (norte y sureste).

Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este) y Puebla (norte y sureste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (oeste y suroeste), Colima, Michoacán (oeste, centro y este), Guerrero (este y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (este), Campeche (norte) y Yucatán (centro y este).

Jalisco (oeste y suroeste), Colima, Michoacán (oeste, centro y este), Guerrero (este y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (este), Campeche (norte) y Yucatán (centro y este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo.

Sonora, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Baja California Sur, Aguascalientes y Guanajuato.

¿Dónde hará calor hoy viernes 18 de septiembre en México?

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste y sur), Sinaloa, Durango (noroeste) y Chihuahua (noreste y suroeste).

Baja California (noreste), Sonora (noroeste y sur), Sinaloa, Durango (noroeste) y Chihuahua (noreste y suroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila (norte), Nuevo León (norte), Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur, Coahuila (norte), Nuevo León (norte), Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Veracruz y Tabasco.

Bajas temperaturas en México hoy

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

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