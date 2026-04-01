Primeras declaraciones de doña Carlota tras salir de la cárcel; seguirá el proceso por doble homicidio en casa

La historia de doña Carlota, señalada por un doble homicidio en Chalco, dio un giro este miércoles 1 de abril de 2026. La mujer, conocida en redes como la “abuelita asesina”, abandonó el penal tras obtener el beneficio de arraigo domiciliario, por lo que enfrentará su proceso desde casa.

A su salida, un año después de cometer doble homicidio, la mujer de 74 años de edad ofreció sus primeras declaraciones a los medios de comunicación que la esperaban en la puerta del Penal de Chalco. Te contamos qué fue lo que dijo Doña Carlota.

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Así fueron las primeras declaraciones de doña Carlota tras salir del penal de Chalco

Visiblemente emocionada, doña Carlota confesó que se sentía muy feliz por la decisión de las autoridades de otorgar el permiso para que siga su proceso judicial en casa, por el homicidio de dos hombres uno de 59 años y, el segundo, un joven de 19 años, a quienes acusaba de haber invadido su propiedad.

“Me siento muy feliz, muy contenta por el trabajo que se ha realizado” comentó la mujer, quien también agradeció a los medios por el seguimiento de su caso.

“Fue un mal rato, realmente. Pero, este lo tomo una defensa personal”, aseguró Doña Carlota.

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Así fue la salida de Doña Carlota desde el penal de Chalco hacia su domicilio, donde continuará con el proceso penal, y sus primeras declaraciones 🗣️



📹: Armando Martínez pic.twitter.com/EiIWdMDBzs — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 1, 2026

¿Qué sucederá con doña Carlota tras salir del penal de Chalco?

El caso de doña Carlota se viralizó tras la difusión del video del homicidio en Chalco, donde se observa su participación en los hechos. Desde entonces, la mujer se convirtió en una figura polémica en redes sociales.

A pesar de la presión mediática, su defensa ha sostenido que existen elementos que deberán analizarse a fondo durante el juicio, lo que será clave en las próximas etapas del proceso penal.

Con la medida de arraigo domiciliario, doña Carlota no queda en libertad absoluta. Este beneficio implica que deberá permanecer en su domicilio bajo vigilancia, mientras continúan las investigaciones por el delito de doble homicidio.

Las autoridades determinaron esta medida debido a factores como su edad y condiciones particulares, aunque el proceso sigue en curso. Es decir, aún no hay una sentencia definitiva y su situación legal dependerá de las pruebas presentadas en las siguientes audiencias.