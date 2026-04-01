Tras meses en prisión, Doña Carlota sale del penal de Chalco en el Edomex

La tarde de este miércoles 1 de abril la señora Carlota “N”, mejor conocida en redes sociales como Doña Carlota, salió del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco en el Estado de México (Edomex), esto luego de que consiguiera un cambio en la medida cautelar en su contra.

Imágenes captadas por adn Noticias, mostraron el momento exacto en el que la mujer de la tercera edad salió por la puerta del penal en el municipio de Chalco, esto luego pasar cerca de un año en prisión por el asesianto de dos hombres que habían invadido su vivienda en el pasado 2025.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Doña Carlota sale del penal de Chalco en Edomex

De acuerdo con la información recabada por adn Noticias, a pesar de que Doña Carlota salió del penal en el municipio de Chalco, estará bajo arraigo domiciliario mientras termina el proceso que se está llevando en su contra.

Es importante mencionar que desde la detención de Carlota “N” de 74 años de edad, su defensa buscó un cambio de medida cautelar tras argumentar que se trata de una mujer de la tercera edad, la cual incluso cuenta con diagnóstico de diabetes.

¿Qué dijo Doña Carlota tras salir de prisión?

Tras salir del penal, la mujer de la tercera edad aseguró a medios sentirse feliz y contenta de poder continuar con su proceso en prisión domiciliaria, resaltando que “fue un mal rato” el que vivió tras los hechos registrados en abril del pasado 2025.

Carlota “N” salió custodiada por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y fue recibida por amigos y familiares así como por su hijo, el exdiputado Arturo Satanana.

¿Qué se sabe del caso de Doña Carlota en Chalco?

Es importante recordar que Doña Carlota es acusada del asesinato de dos hombres en la unidad habitacional de la comunidad de Candelaria Talapala en Chalco, Edomex.

Los hechos registrados en abril del pasado 2025, muestran imágenes y videos de la señora de la tercera edad disparando en contra de Justin Márquez y Esaú Márquez de 19 y 51 años respectivamente, los cuales habían invadido su propiedad de forma ilegal y solicitaban una fuerte cantidad de dinero para abandonar el predio.

Doña Carlota sale de penal en Chalco para continuar proceso en prisión domiciliaria

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.