Identifican a Francisco Javier “N”, “El Trompas”, como el presunto atacante de Claudia Tacoronte en Morelos

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que identificaron a Francisco Javier “N”, mejor conocido como El Trompas, como el presunto atacante y asesino de Claudia Tacoronte, una joven española de 21 años que estaba de intercambio en la entidad.

Ante los medios de comunicación este miércoles 16 de septiembre, el funcionario detalló que ya cuentan con la orden de aprehensión contra este personaje y en las próximas horas se dará a conocer la ficha de búsqueda.

“Quiero informarles que ayer obtuvimos de un juez especializado, la Fiscalía de Feminicidios obtuvo una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera en contra de un masculino”, contó.

🚨 Buscan al presunto feminicida de Claudia Tacoronte



El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, confirmó que existe una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”, señalado por su probable responsabilidad en el feminicidio de la estudiante española pic.twitter.com/6nGCCRwpaQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 16, 2026

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¿Cómo identificaron a “El Trompas” como el atacante de Claudia Tacoronte en Morelos?

Las autoridades del estado informaron que la orden de aprehensión se logró gracias a que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio presentó videos aportados por ciudadanos, así como de las cámaras de seguridad de la zona con la que pudieron identificar al supuesto sospechoso.

De acuerdo a lo que se sabe, El Trompas sería el sujeto que ingresó a la Casa de Cultura de Cuautla y posteriormente habría huido instantes después, luego de atacar a la joven española en un presunto intento de robo.

El fiscal de Morelos indicó que el sujeto fue reconocido debido a la ropa que portaba el día del ataque; sin embargo, adelantó que el caso seguirá bajo el protocolo de feminicidio.

Estudiantes de la UAEM irrumpieron el Desfile Militar para exigir justicia

Este mismo 16 de septiembre, durante el Desfile Militar en el estado, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) irrumpieron para exigir justicia por Claudia Tacoronte, así como exigir justicia alrededor de los planteles educativos.

Durante su protesta, los jóvenes recordaron que suman cinco feminicidios de estudiantes desde marzo de 2025 hasta la fecha y que las investigaciones no han avanzado a favor de las víctimas.

Conviene recordar que Claudia Tacoronte había llegado al país el pasado mes de agosto y residía en Morelos; sin embargo, el fin de semana viajó a Cuautla para asistir a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

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