Autopista México-Puebla tendrá desvíos por cuatro días en plenas vacaciones de Semana Santa

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) anunció que la autopista México-Puebla tendrá desvíos temporales durante cuatro días durante la segunda semana de vacaciones por Semana Santa, por lo que llama a los conductores a tomar precauciones en su regreso.

Los cierres se deben al montaje de postes, placas y perfiles de acero, a la altura del kilómetro 20 y 21 de la autopista México-Puebla, para las obras del Trolebús Chalco-Santa Martha.

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¿Cómo serán los desvíos en la autopista México-Puebla?

Los trabajos se realizarán del 6 al 9 de abril, en un horario de 9:00 a 18:00 horas y el 10 de abril, de 9:00 a 13:00 horas, en los carriles centrales, en dirección a la Ciudad de México.

Ante ello, recomendó a los conductores anticipar sus tiempos de traslado, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a esta zona y tomar vías alternas.

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoPuebla 🚧

Por trabajos de montaje de postes, placas y perfiles de acero en los km 20 y 21, se implementarán desvíos temporales.

Tome sus precauciones. pic.twitter.com/50T5O1MNcB — CAPUFE (@CAPUFE) April 5, 2026

Recomendaciones para circular en la autopista México-Puebla

La Secretaría de Gobernación de Puebla llamó a que en esta temporada vacacional, los conductores sigan las recomendaciones para evitar accidentes y tengan un regreso seguro a sus hogares.

Las recomendaciones son las siguientes:

Prever las necesidades de los menores de edad y adultos mayores

Panificar la ruta

En caso de lluvia bajar la velocidad



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