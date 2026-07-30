Vuelve a temblar en Guatemala: sismo sacude las costas hoy 30 de julio

Un sismo de magnitud 5.7 sacudió las costas de Guatemala hoy jueves 30 de julio y provocó un gran susto entre los pobladores, ya que la tierra se movió por varios segundos.

Este sismo ocurre en medio de los fuertes temblores registrados en varias partes del mundo. Recientemente un terremoto de magnitud 7.1 azotó la prefectura de Kumamoto, en Japón y dejó muertos, heridos y miles de evacuados.

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¿Cómo fue el sismo en Guatemala?

El sismo se registró poco después de la 1:00 am de este jueves, 21 kilómetros al sur-suroeste de Nueva Concepción, Escuitla, y tuvo una profundidad de 49 km.

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