Sismo en México de 5.2 de magnitud hoy 5 de septiembre; el epicentro fue en Chiapas

Un sismo de 5.2 de magnitud sorprendió a los mexicanos, durante la noche de este sábado 5 de septiembre de 2026. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el epicentro se localizó a 152 km de Ciudad Hidalgo, en Chiapas.

El temblor ocurrió alrededor de las 20:56 horas, a una profundidad de 12 kilómetros, en un punto ubicado en el océano Pacífico, frente a las costas chiapanecas y cerca de la frontera con Guatemala.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 152 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 05/09/26 20:56:34 Lat 14.04 Lon -93.40 Pf 12 km pic.twitter.com/gTCyuVOeRf — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 6, 2026

Debido a que el epicentro se localizó a una distancia considerable de las costas chiapanecas, es probable que las personas en als zonas urbanas no lo hayan percibido.

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¿Septiembre es el mes en el que más tiembla?

No, septiembre no es el mes en el que más tiembla en México. De acuerdo con los registros históricos del Servicio Sismológico Nacional y especialistas de la UNAM, la idea de que septiembre es el “mes de los sismos” es simplemente un mito arraigado en la memoria colectiva, debido a los fuertes sismos de 1985 y 2017.

No obstante, los especialistas señalan que las estadísticas acumuladas de sismos fuertes (mayores a 6.5 grados) en el último siglo, diciembre y junio registran una mayor frecuencia de sismos de gran magnitud.

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