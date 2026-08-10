Justicia con perspectiva de género: los retos para proteger a mujeres, niñas y niños

La conversación aborda la propuesta de una Ley General de Feminicidio, que busca homologar los criterios para investigar y sancionar este delito en todo el país, así como la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades para reducir la impunidad.

Yasmín Esquivel también destaca la importancia de proteger a las niñas y niños que quedan en situación de orfandad por feminicidio, mediante un registro nacional, seguimiento judicial y atención integral a las víctimas.

Además, analiza la relevancia de juzgar con perspectiva de género, reconocer la gravedad de los intentos de feminicidio y fortalecer las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres.

Finalmente, la ministra reflexiona sobre los retos del sistema de adopciones en México y la necesidad de evitar que niñas y niños permanezcan durante años en albergues debido a procesos burocráticos.

Un diálogo sobre justicia, igualdad sustantiva, feminicidio, infancia y derechos de las mujeres en México.