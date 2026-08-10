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Justicia con perspectiva de género: los retos para proteger a mujeres, niñas y niños

¿Cómo ha cambiado la justicia en México con una mayor participación de las mujeres en los espacios de decisión? En esta edición de Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett conversa con Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre los avances y desafíos de la justicia con perspectiva de género.

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Por: Redacción adn Noticias

La conversación aborda la propuesta de una Ley General de Feminicidio, que busca homologar los criterios para investigar y sancionar este delito en todo el país, así como la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades para reducir la impunidad.

Yasmín Esquivel también destaca la importancia de proteger a las niñas y niños que quedan en situación de orfandad por feminicidio, mediante un registro nacional, seguimiento judicial y atención integral a las víctimas.

Además, analiza la relevancia de juzgar con perspectiva de género, reconocer la gravedad de los intentos de feminicidio y fortalecer las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres.

Finalmente, la ministra reflexiona sobre los retos del sistema de adopciones en México y la necesidad de evitar que niñas y niños permanezcan durante años en albergues debido a procesos burocráticos.

Un diálogo sobre justicia, igualdad sustantiva, feminicidio, infancia y derechos de las mujeres en México.

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