Corte de agua MASIVO: Estas son las 40 colonias se quedan sin servicio en Baja California; fechas

Habrá un corte de agua masivo en más de 40 colonias del municipio de Ensenada, en Baja California, según informó la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE). Las fechas del corte de suministro serán los días martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de septiembre.
La empresa de “Aguas de Ensenada” informó que es necesario realizar este corte de agua para permitir que sus técnicos realicen las operaciones de conservación y mantenimiento programadas en el sistema de la planta desalinizadora.
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Colonias que se quedan sin agua en Ensenada
Es importante tomar en cuenta que mientras se realizan los trabajos, es probable que tu familia o negocio resulten afectados por un corte de agua de hasta 72 horas. Te recomendamos que revises si tu colonia se encuentra en la lista publicada en el comunicado de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada:
- Aviación
- Arcoíris
- Álamo
- Aguajito
- Amp. Aguajito
- Costa Bella
- California
- Careaga
- Campanario
- Chula Vista
- Esperanza
- Emiliano Zapata
- El Roble
- Francisco Villa 1
- Francisco Villa 2
- Gómez Morín
- Amp. Gómez Morín
- Gali Residencial
- Granjas El Gallo
- Hidalgo
- Amp. Hidalgo
- Inv. Lomas del Pedregal
- Industrial
- Independencia
- Jalisco
- Libertad
- Loma Bonita
- Lomitas
- Lomas de la Presa
- Mar 1
- Mar de Ensenada
- Maestros
- Montemar
- Morelos 1 y 2
- Márquez de León
- Amp. Márquez de León
- Niños Héroes
- Prohogar
- Popular 89 (Cabo Falso)
- Puesta del Sol 1 y 2
- Puerto Azul
- Revolución
- Ramos
- Reforma
- Amp. Reforma
- Rosas Magallón
- San Sebastián
- San Rafael
- San Luis
- Sección Fidue
- Terrazas El Gallo
- Victoria
- Villa Bonita
- Vista al Sol 1 y 2
- 17 de Mayo
- Ampliación
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