Corte de agua MASIVO: Estas son las 40 colonias se quedan sin servicio en Baja California; fechas

Habrá un corte de agua masivo en más de 40 colonias del municipio de Ensenada, en Baja California, según informó la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE). Las fechas del corte de suministro serán los días martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de septiembre.

La empresa de “Aguas de Ensenada” informó que es necesario realizar este corte de agua para permitir que sus técnicos realicen las operaciones de conservación y mantenimiento programadas en el sistema de la planta desalinizadora.

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Colonias que se quedan sin agua en Ensenada

Es importante tomar en cuenta que mientras se realizan los trabajos, es probable que tu familia o negocio resulten afectados por un corte de agua de hasta 72 horas. Te recomendamos que revises si tu colonia se encuentra en la lista publicada en el comunicado de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada:

Aviación

Arcoíris

Álamo

Aguajito

Amp. Aguajito

Costa Bella

California

Careaga

Campanario

Chula Vista

Esperanza

Emiliano Zapata

El Roble

Francisco Villa 1

Francisco Villa 2

Gómez Morín

Amp. Gómez Morín

Gali Residencial

Granjas El Gallo

Hidalgo

Amp. Hidalgo

Inv. Lomas del Pedregal

Industrial

Independencia

Jalisco

Libertad

Loma Bonita

Lomitas

Lomas de la Presa

Mar 1

Mar de Ensenada

Maestros

Montemar

Morelos 1 y 2

Márquez de León

Amp. Márquez de León

Niños Héroes

Prohogar

Popular 89 (Cabo Falso)

Puesta del Sol 1 y 2

Puerto Azul

Revolución

Ramos

Reforma

Amp. Reforma

Rosas Magallón

San Sebastián

San Rafael

San Luis

Sección Fidue

Terrazas El Gallo

Victoria

Villa Bonita

Vista al Sol 1 y 2

17 de Mayo

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