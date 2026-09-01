Prepara los ahorros y planea tus compras que ya se anunciaron las fechas para el Buen Fin 2026, el cual durará cinco días con ofertas y promociones en tiendas físicas y digitales.

Pero, además, vale la pena recordar que las personas que realicen compras durante el Buen Fin pueden participar en el sorteo. Aquí en adn Noticias te contamos los requisitos y cómo ser parte de este concurso.

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¿Cuándo es el Buen Fin 2026?

La edición número 16 del Buen Fin 2026 se realizará del viernes 13 al martes 17 de noviembre de 2026, periodo en el que podrás aprovechar promociones y descuentos.

Esta fecha contemplara el lunes 16 de noviembre, día inhábil por la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana (20 de noviembre).

Las empresas que sean parte del Buen Fin serán las encargadas de establecer qué productos, servicios y descuentos ofrecerán a las familias mexicanas durante el denominado “fin de semana más barato del año”.

¿Cómo puedo inscribir un negocio en el Buen Fin 2026?

A dos meses y medio de este fin de semana de ofertas, la convocatoria para registrar un comercio en el Buen Fin 2026 ya está abierta y se revelaron las fechas.

Según informó el sitio web del evento, el registro de negocios para el Buen Fin se realizará del 8 de septiembre al 12 de noviembre.

Es importante señalar que la tienda o empresa deberá contar con un RFC válido para realizar el registro en este Buen Fin 2026.

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Al registrarte en #ElBuenFin2026 podrás utilizar la marca oficial y formar parte de una campaña con alcance nacional.



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Sorteo del Buen Fin 2026: requisitos y cómo participar

Como ya ocurrió en otras ediciones, el Buen Fin realizará un sorteo para todas aquellas personas que realicen compras durante ese fin de semana.

Este concurso es organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y contempla todas aquellas compras realizadas con tarjetas de crédito y débito.

De momento, no se han dado a conocer los requisitos ni las bases para el concurso del Buen Fin; sin embargo, se espera que días antes o hasta el inicio del fin de semana se conozcan los detalles.

Pero en 2025, se contaron compras realizadas con tarjetas de crédito o débito en establecimientos registrados y en transacciones a partir de 250 pesos.

Para este año podría cambiar, pero falta la confirmación y los requisitos que establezca el SAT para el Sorteo del Buen Fin 2026.

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