Desapareció Lúa Julieta García de 2 años en CDMX; activan Alerta Amber en la alcaldía Miguel Hidalgo

Si tienes cualquier información para localizar a Lúa Julieta García Zaragoza podría ser fundamental para ayudarla a regresar a su casa, ya que permanece desaparecida desde el pasado 24 de agosto en la Ciudad de México (CDMX) por lo que las autoridades activaron la Alerta Amber.

De acuerdo a la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), la menor de dos años de edad fue vista por última vez en la colonia Observatorio, en la alcaldía Miguel Hidalgo, alrededor de las 09:50 horas (tiempo local) del lunes y hasta el momento se desconoce su paradero.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Lua Julieta García Zaragoza, de 02 años, vista por última vez el pasado 24 de agosto, en la colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo. pic.twitter.com/IXzISEYewR — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) August 25, 2026

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¿Qué se sabe de Lúa Julieta García, menor desaparecida en CDMX en agosto 2026?

¿Reconoces a Lúa Julieta García Zaragoza? Las autoridades la describen como una menor de dos años y cinco meses que mide 88 centímetros de estatura, tiene complexión mediana y es de tez morena clara, además sus ojos son cafés y su cabello es castaño claro.

La ficha de búsqueda no ofrece señas particulares de la niña de dos años; no obstante, sí da a conocer que la última vez que fue vista llevaba una sudadera color mamey, una playera rosa y tenis del mismo color.

Ahora que ya conoces la descripción que ofreció la Fiscalía de CDMX, si tienes alguna información puedes comunicarte a los números especiales de la Alerta Amber en CDMX: (55) 5345 5067, (55) 5345 5084 y (55) 5345 5082.

Así puedes reportar una persona desaparecida en CDMX

Si alguna persona de tu alrededor desaparece en la Ciudad de México, debes de dirigirte a la Comisión de Búsqueda de Personas local en donde se encabezará todo el procedimiento para dar con el paradero de la persona ausente.

Es importante que tomes en cuenta que no debes de esperar más de 72 horas para levantar el reporte, desde un primer momento lo puedes hacer por cualquier de estas tres formas:

Acudir a las instalaciones de la comisión , ubicadas en la avenida Niños Héroes 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX

, ubicadas en la avenida Niños Héroes 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX Llamar a los números 55 5658 1111 y 55 5484 0430

y Escribir al correo electrónico: comisionbusquedadepersonas@cdmx.gob.mx

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