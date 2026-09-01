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Integrantes del Consejo Supremo Indígena bloquean carreteras de Michoacán hoy 1º de septiembre

Entre las autopistas afectadas se encuentra la Morelia-Guadalajara, Morelia-Uruapan y Uruapan-Lázaro Cárdenas

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¿Vas a tomar alguna carretera u autopista de Michoacán? Ten mucha paciencia porque algunas se encuentran tomadas por integrantes del Consejo Supremo Indígenas durante este martes 1º de septiembre.

A través de un comunicado de prensa, el grupo social puntualizó que realizaría cierres desde las 09:00 y hasta las 15:00 horas (tiempo local) como una protesta para que el gobierno atienda las problemáticas ambientales y sociales que afectan a los grupos indígenas.

Asimismo, este grupo calificó como “indolente” al gobierno, pues denunciaron que no han sido atendidos sus llamamientos de ayuda ante actos que han atentado contra la inseguridad e injusticia.

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Bloqueos carreteros en Michoacán hoy 1º de septiembre

De acuerdo a la Guardia Nacional, Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como el Centro SICT, las carreteras afectadas este martes en Michoacán son:

  • Autopista Morelia-Guadalajara, a la altura de la caseta de Panindícuaro
  • Autopista Morelia-Uruapan, en la case de Zirahuén
  • Autopista Uruapan-Lázaro Cárdenas, en la caseta de Taretan
  • Carretera Macrolibramiento de Morelia, en el municipio de Teratan
  • Carretera Quriga-Tepalcatepec, a la altura del crucero Parácuaro
  • Autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas
  • Autopista Maravatío-Zapotlanejo

Debido a las afectaciones, las autoridades piden a la población tomar previsiones, atender a las indicaciones viales, así como rutas alternas.

Manifestaciones en Michoacán hoy 1º de septiembre

El Consejo Supremo Indígena también contempla una movilización sobre la carretera federal Lázaro Cárdenas-Colima; sin embargo, no ha iniciado.

Asimismo, en otros puntos del estado se prevé manifestaciones para exigir mayores acciones a favor del medio ambiente, seguridad y acceso a la justicia.

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