Integrantes del Consejo Supremo Indígena bloquean carreteras de Michoacán hoy 1º de septiembre

¿Vas a tomar alguna carretera u autopista de Michoacán? Ten mucha paciencia porque algunas se encuentran tomadas por integrantes del Consejo Supremo Indígenas durante este martes 1º de septiembre.

A través de un comunicado de prensa, el grupo social puntualizó que realizaría cierres desde las 09:00 y hasta las 15:00 horas (tiempo local) como una protesta para que el gobierno atienda las problemáticas ambientales y sociales que afectan a los grupos indígenas.

Asimismo, este grupo calificó como “indolente” al gobierno, pues denunciaron que no han sido atendidos sus llamamientos de ayuda ante actos que han atentado contra la inseguridad e injusticia.

⛔️BLOQUEO CARRETERO⛔️



Autopista: Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas

Tramos:

Pátzcuaro-Uruapan km. 60+500

(Plaza de Cobro Zirahuen)

Uruapan-Nueva Italia, km 102+100

(Plaza de Cobro Taretan)



🚫Bloqueo en ambos sentidos por Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán



1/2 — SICT_MICHOACAN (@SICT_Michoacan) September 1, 2026

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Bloqueos carreteros en Michoacán hoy 1º de septiembre

De acuerdo a la Guardia Nacional, Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como el Centro SICT, las carreteras afectadas este martes en Michoacán son:

Autopista Morelia-Guadalajara , a la altura de la caseta de Panindícuaro

, a la altura de la caseta de Panindícuaro Autopista Morelia-Uruapan , en la case de Zirahuén

, en la case de Zirahuén Autopista Uruapan-Lázaro Cárdenas , en la caseta de Taretan

, en la caseta de Taretan Carretera Macrolibramiento de Morelia , en el municipio de Teratan

, en el municipio de Teratan Carretera Quriga-Tepalcatepec , a la altura del crucero Parácuaro

, a la altura del crucero Parácuaro Autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas

Autopista Maravatío-Zapotlanejo

Debido a las afectaciones, las autoridades piden a la población tomar previsiones, atender a las indicaciones viales, así como rutas alternas.

Manifestaciones en Michoacán hoy 1º de septiembre

El Consejo Supremo Indígena también contempla una movilización sobre la carretera federal Lázaro Cárdenas-Colima; sin embargo, no ha iniciado.

Asimismo, en otros puntos del estado se prevé manifestaciones para exigir mayores acciones a favor del medio ambiente, seguridad y acceso a la justicia.

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