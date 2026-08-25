Tarjeta Bienestar: ¿cuándo y dónde puedo recogerla?

Si fuiste una de las personas que se inscribió para recibir alguna de las Pensiones del Bienestar, tenemos buenas noticias para ti: ya puedes recoger tu Tarjeta del Bienestar.

Durante la última semana de agosto, todas las personas registradas recibirán su Tarjeta del Bienestar y con ella, recibir el pago del siguiente bimestre.

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¿Cuándo puedo recoger mi Tarjeta del Bienestar?

Según lo señalado por la Secretaría del Bienestar, los adultos mayores de 65 años y más y las mujeres de 60 a 64 años que realizaron su registro en junio les corresponde recoger tu Tarjeta Bienestar.

Si eres parte de ese grupo y no sabes cuándo recoger tu Tarjeta Bienestar, el periodo inició este lunes 24 y concluirá el próximo domingo 30 de agosto de 2026.

¿Dónde puedo recoger mi Tarjeta Bienestar?

Todas las personas que realizaron el proceso en junio recibirán un mensaje de texto indicando fecha, lugar y hora para recoger tu Tarjeta Bienestar durante estos días.

Regularmente, la entrega de los plásticos se realiza en los Módulos del Bienestar del Gobierno de México, por lo que deberás estar pendiente de dicha información.

El horario de atención para las personas que vayan a recoger su Tarjeta del Bienestar es de 10:00 am a 4:00 pm.

¿Qué necesito para recoger mi Tarjeta Bienestar?

Para poder recibir tu Tarjeta Bienestar deberás presentar tu identificación oficial y el talón de registro a uno de los dos programas previamente mencionados.

Del 24 al 30 de agosto se realizará la entrega de tarjetas del Bienestar para Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, dirigida a quienes se registraron en junio

Se notificará fecha, lugar y hora por llamada o mensaje. Llevar identificación oficial y talón de registro pic.twitter.com/EeyjOkfQsN — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) August 24, 2026

¿Qué pasa si no recibo el aviso para mi Tarjeta Bienestar?

En dado caso de no recibir mensaje o llamada para brindarte la información, no significa que no esté disponible o exista algún problema.

También puedes consultar tu fecha, día y hora para recoger tu Tarjeta Bienestar en la página de la dependencia con tu CURP.

O si lo prefieres, puedes comunicarte al 800 639 4264, la cual es la Línea de Bienestar para resolver tus dudas sobre la entrega de la Tarjeta Bienestar.

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