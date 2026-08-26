Testamento más barato en septiembre: precios y cómo tramitarlo

Para evitar conflictos familiares y disputas por los terrenos en las cenas de Año Nuevo, es importante dejar tu testamento listo para anunciar qué personas heredarán tus bienes.

En ocasiones, el realizar este trámite suele ser muy costoso por lo que las personas deciden no hacerlo; sin embargo, aquí en adn Noticias te contamos sobre el programa “Septiembre, Mes del Testamento” y sus beneficios.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo funciona el programa “Septiembre, Mes del Testamento”?

El costo para tramitar el testamento oscila los 25 mil pesos, por lo que las y los mexicanos suelen dejar pasar este trámite.

Pero ahora, el Gobierno de México junto con los gobiernos de las 32 entidades realizarán la campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento”.

Durante esta campaña, todos los notarios extienden sus horarios de atención, bajan sus honorarios hasta un 50% y brindan asesoría gratuita para las personas que deseen realizar este trámite.

¿Cuánto cuesta tramitar el testamento en septiembre?

Si deseas ya tener este documento, el programa “Septiembre, Mes del Testamento” también baja los precios de este trámite y es más barato que en el resto del año.

En la CDMX el precio es de 3 mil 800 pesos; en Jalisco cuesta 2 mil 300 pesos; y en Nuevo León 2 mil 500 pesos. Si quieres consultar el monto en tu entidad, puedes acceder a la lista de precios aquí.

Pero además de la entidad federativa, el costo del testamento depende de quién lo realice y el tipo de documento que haga el testador.

En las Audiencias Ciudadanas estamos cerca de ti para brindarte asesoría gratuita en regularización territorial, resolver tus dudas y orientarte sobre cómo obtener tus escrituras o realizar tu testamento. pic.twitter.com/20CuHEn1xu — Dirección General de Regularización Territorial (@dgrt_cdmx) August 26, 2026

¿Qué necesito para tramitar el testamento?

Para realizar un testamento en México, deberás acudir ante un notario público con tu identificación oficial y brindar los datos generales que te pedirán.

Pero, además, entre los requisitos básicos para tramitar tu testamento se encuentran:

Tener por lo menos 16 años (en la mayoría de los estados)

Estar en plenitud de tus facultades mentales

Presentar identificación oficial

Proporcionar tus datos personales como nombre, fecha y lugar de nacimiento, etc

Para algunos casos se pedirá CURP y acta de nacimiento

Ya con estos documentos, deberás acudir a la notaría de tu preferencia, definir a tus herederos y cubrir el costo correspondiente del trámite.

Importancia de tramitar el testamento

Y es que tramitar el testamento protege y asegura a tus seres queridos tras tu partida. Pues puede evitar juicios, conflictos y tus bienes se distribuyen a tu gusto.

Al no contar con testamento, la ley interfiere en la voluntad del difunto a favor de la familia cercana; sin embargo, pueden ocurrir problemas en este proceso:

Contradicciones

Complejidad en los trámites

Procedimientos judiciales

Por ello, es recomendable tramitar tu testamento para dejar clara tu voluntad y ayudar a tus familiares tras tu fallecimiento.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.