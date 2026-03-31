No todo es Acapulco; playas sin multitudes y a pocas horas de CDMX para vacacionar Semana Santa

Durante las vacaciones de Semana Santa, miles de habitantes de la CDMX buscan playas alternativas a Acapulco, esto debido a la alta demanda y congestión vehicular. En adn Noticias encontramos que existen destinos menos concurridos en Veracruz y Guerrero, que destacan por ser accesibles y estar a unas horas de la capital.

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Las opciones incluyen dunas gigantes, manglares, poca gente y menos sacrificio en horas de traslado o costos.

5 playas cerca de CDMX para vacaciones de Semana Santa

Estas opciones combinan accesibilidad, experiencias, naturaleza, comodidad y cercanía:



Tuxpan, Veracruz: Ambiente familiar y aguas tranquilas

Ambiente familiar y aguas tranquilas Tecolutla, Veracruz: Encanto local y manglares

Encanto local y manglares Costa Esmeralda, Veracruz: Hoteles frente al mar

Hoteles frente al mar Chachalacas, Veracruz: Dunas y aventura desértica

Dunas y aventura desértica Troncones, Guerrero: Surf y estilo eco-chic

La popularidad de estos sitios creció gracias a la tranquilidad que ofrecen, de hecho, expertos en turismo señalaron que las experiencias están trasladando a los viajeros a lugares más rústicos y de conexión directa con la naturaleza.

Tiempos y distancias desde la CDMX

El acceso por carretera facilita las estancias cortas, siendo Tuxpan el destino más accesible con un tiempo de traslado de menos de 4 horas y Troncones el más lejano con 8 horas.

Para lugares más cercanos, están Costa Esmeralda y Tecolutla, ambos a 5 horas. Finalmente, Chachalacas se encuentra a 6 horas de viaje. Lo que recomendamos es elegir un destino con base a tus necesidades y su "sacrificio" en el tiempo de traslado.

¿Qué actividades ofrece cada playa?

Cada destino tiene su propio encanto y actividad distintiva, como:



Sandboard (deporte extremo similar al snowboard) o recorrido en cuatrimoto por las dunas en Chachalacas

o recorrido en cuatrimoto por las dunas en Chachalacas Recorrido en lancha por los manglares, visitar el Santuario de la Iguana o el Museo de la Amistad México-Cuba en Tecolutla

Kayak y paddle board en Costa Esmeralda

Buceo y snorkel sobre el Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan en Tuxpan

Surf en escuelas de olas de clase mundial en Troncones

Presupuesto para cada playa en 2026

Viajar es más económico que a los destinos tradicionales:



Alojamiento: 700 a 2,500 pesos por día

Comidas: 250 a 450 pesos por día

Transporte: 1,200 a 2,200 pesos por día

A pesar de ser temporada alta, estos lugares aún mantienen costos bajos para familias que quieran realizar viajes cortos para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa.

Consejos para viajar durante Semana Santa

Reservar con anticipación te ahorrará muchos inconvenientes, así como salir temprano por la mañana para evitar el tránsito vehicular al salir de la CDMX. También es recomendable llevar efectivo y revisar tu carro antes de salir a carretera.