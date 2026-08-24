EUA prepara otro golpe a extranjeros: Prepara revocación masiva de visas de turismo y negocios

El Departamento de Estado de Estados Unidos prepara una medida de revocación de visas B1 y B12 emitidas entre 2016 y 2026 a personas que posteriormente solicitaron asilo dentro del país, de acuerdo con documentos oficiales, obtenidos por The Associates Press y funcionarios federales citados por la agencia.

La cifra podría alcanzar hasta 200 mil personas, aunque las autoridades estadounidenses no han confirmado un número definitivo. El proceso, señalaron funcionarios, sería gradual y la cantidad de revocaciones podría cambiar conforme avance la revisión.

The State Department is going global in its crackdown on birth tourism — using travel patterns, consular officers and international partners to identify suspected visa fraud. Officials say the new task force has already revoked hundreds of visas tied to suspected birth-tourism… pic.twitter.com/HGWTbOwDKp — Jason Scott (@jasonscott4510) August 25, 2026

Las visas B1 corresponden generalmente a viajes de negocios, mientras que las visas B2 se utilizan para turismo, visitas familiares o determinados tratamientos médicos.

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¿Perder la visa significa deportación inmediata?

Funcionarios federales explicaron que la revocación de una visa no implicaría automáticamente una deportación inmediata. Muchas de las personas afectadas tienen solicitudes de asilo pendientes y podrían perder su condición como visitantes de negocios o turismo.

El gobierno de Donald Trump sostiene que algunas personas utilizan las visas de corta duración para ingresar a Estados Unidos y posteriormente solicitar asilo con la intención de permanecer en el país.

🚨 HOLY CRAP! President Trump and Marco Rubio are preparing to revoke as many as 200,000 THOUSAND business and tourism visas of foreigners seeking asylum, which would be the “largest mass revocation of visas in U.S. history” — AP



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STATE DEPT: “We are coordinating with… pic.twitter.com/P8qEhDLnnZ — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 24, 2026

Además, a quienes actualmente solicitan visas B1 y B2 se les estaría pidiendo demostrar que pretenden regresar a sus países de origen y confirmar que no solicitarían asilo, según documentos citados por la AP.

La administración estadounidense también ha endurecido otras medidas migratorias, incluida la revisión de antecedentes y actividad en redes sociales de solicitantes.

El alcance definitivo de esta política todavía está por conocerse y podrían enfrentar impugnaciones legales; ¿La medida representa un mayor control migratorio o podría afectar a personas que buscan protección legítima en Estados Unidos? Te leemos en nuestras redes sociales.

BREAKING: The U.S. is preparing to rescind up to 200,000 business and tourism visas in the largest mass visa revocation ever, officials say. https://t.co/TZzszWyv4z — The Associated Press (@AP) August 24, 2026

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