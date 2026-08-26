La razón por la que Estados Unidos suspende citas para visas en embajadas de todo el mundo

El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó una causa temporal en las citas para visas de inmigrante en embajadas y consulados de todo el mundo. La medida estaría relacionada con una capacitación global de funcionarios consulares, además de nuevos criterios de evaluación.

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BREAKING: President Trump has PAUSED visa appointments for applicants WORLDWIDE. pic.twitter.com/ew87rVTUbv — Benny Johnson (@bennyjohnson) August 26, 2026

¿Por qué Estados Unidos suspendió las citas para visas en todo el mundo?

La medida responde, según el Departamento del Estado, a una iniciativa de capacitación para funcionarios consulares que busca actualizar y uniformar los procedimientos para evaluar la solicitudes de visa.

Uno de los principales objetivos es reforzar la revisión de los solicitantes y determinar, entre otros aspectos, el riesgo de qué una persona pueda convertirse en una “carga pública”, es decir, que dependa de determinados beneficios públicos en Estados Unidos.

La decisión se produce en medio del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump que ha incrementado los controles sobre la inmigración legal y los procesos de entrada del país.

Secretary of State Marco Rubio has paused immigrant visa applications worldwide while consular staff receive new training on identifying applicants who could become dependent on U.S. public benefits.



The move is part of the administration’s broader push to tighten immigration… pic.twitter.com/MEbCClyQEJ — TalkRadio 77 WABC (@77WABCradio) August 26, 2026

¿La suspensión de citas afecta a todas las visas?

La medida está dirigida a las visas de inmigrante utilizadas por personas que buscan establecerse legalmente de Estados Unidos.

Por ahora, los reportes disponibles indican que las visas de turismo y negocios B1/B2 no forman parte de esta pausar global.

Las personas que ya tenían una entrevista programa están recibiendo avisos sobre el aplazamiento y deberán esperar una nueva fecha. El Departamento de Estado no ha establecido públicamente cuánto durará la suspensión.

La decisión llega pocos días después de que una jueza federal anulara una política que habría suspendido la expedición de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, al considerar que esa medida era ilegal.

Para quienes tienen un proceso obligatorio en curso, la recomendación es revisar directamente las comunicaciones de la embajada o consulado correspondiente y evitar asumir que una cita cancelada significa el rechazo definitivo de la solicitud; ¿cuánto durará esta pausa y qué cambios se podrían aplicar los nuevos criterios de evaluación migratoria de Estados Unidos?

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