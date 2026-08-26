Las termas ideales para el Día del Abuelo 2026 a hora y media de Monterrey: 5 bóvedas de piedra estilo baños romanos con pozas sulfurosas turquesa de 38-46°

El paisaje cambia por completo al entrar a Termas de San Joaquín. Afuera domina el desierto de Coahuila; bajo tierra aparecen arcos, columnas de piedra, bóvedas de ladrillo y aguas termales de color turquesa, en un espacio que el propio complejo describe como de “reminiscencia romana”.

A alrededor de una hora con 40 minutos de Monterrey, este espectacular lugar puede convertirse en una escapada distinta para celebrar días especiales como el próximo Día del Abuelo este 28 de agosto. Y es que el atractivo no está solamente en meterse al agua: parte de la experiencia consiste en recorrer un espacio subterráneo donde el silencio, la temperatura de las pozas y la arquitectura crean un ambiente muy diferente al de un balneario convencional.

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Del desierto a un salón subterráneo de inspiración romana

La parte más característica de Termas de San Joaquín aparece al descender al área termal. Ahí, las piscinas quedan rodeadas por grandes bóvedas de ladrillo, columnas y arcos de piedra, mientras la iluminación tenue resalta el tono turquesa del agua.

El conjunto cuenta con aguas de distintas temperaturas:

Dos albercas grandes , de aproximadamente 38 y 40 °C

, de aproximadamente 38 y 40 °C Tres pozas pequeñas , de 42, 43 y hasta 46 °C

, de 42, 43 y hasta 46 °C Agua termal azufrosa

Manantiales 100% naturales y de flujo constante

Además, el propio complejo pide mantener silencio dentro del área, una regla que refuerza la sensación de descanso y desconexión que acompaña a estos baños.

De una poza a otra: así cambia la experiencia con la temperatura

Una de las particularidades del lugar es que no todas las aguas se sienten igual. Se puede pasar de las albercas más amplias y de menor temperatura a pequeñas pozas donde el agua alcanza hasta 46 °C.

Ese contraste forma parte de la experiencia y también explica por qué la visita no gira únicamente alrededor de nadar. El espacio está pensado principalmente para inmersiones, descanso y momentos de tranquilidad dentro de un ambiente subterráneo.

¿Cuánto cuesta conocer las termas?

La entrada oficial al Balneario Termal o Day pass cuesta $295 pesos por adulto. Los menores de 12 años no pagan, aunque únicamente pueden permanecer en las áreas de estancia y juegos, ya que no tienen permitido ingresar a las aguas termales.

El horario es de martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas, mientras que los lunes permanece cerrado. Durante la visita también se encuentran disponibles:

Vestidores

Regaderas

Cafetería

Masajes

Restaurante dentro del hotel

Además, existe un Day pass extendido de aproximadamente $850 pesos para mayores de seis años y $385 para niños de uno a cinco años, que incluye alberca de agua dulce, canchas, ping pong, gimnasio y alimentos. Conviene confirmar el precio directamente en el lugar antes de acudir debido a variaciones en el precio.

Así puede continuar el Día del Abuelo después de las termas

Quienes prefieran prolongar la visita pueden encontrar otras experiencias ligadas al paisaje desértico. Entre ellas están las veladas astronómicas de viernes, sábados y algunas fechas especiales, además de un observatorio con capacidad para 120 personas.

El complejo también ofrece:

Temazcal

Spa y masajes

Recorridos en bicicleta

Senderos y ciclismo de montaña

Ecoturismo

Mirador escénico

Alberca de agua dulce

Gimnasio y canchas deportivas

A esto se suma el hospedaje estilo hacienda, con habitaciones de vigas de madera y pisos de loseta que mantienen la estética rústica del lugar. Todas cuentan con baño privado, televisión satelital, aire acondicionado y calefacción, mientras que algunas incluyen cocina completa.

De Monterrey al desierto de Coahuila

Termas de San Joaquín se localiza cerca de Paredón, Coahuila, próximo a los límites con Nuevo León. El propio establecimiento calcula una distancia aproximada de 70 kilómetros desde Monterrey, por la ruta de Villa de García e Icamole.

El trayecto ronda una hora con 40 minutos en automóvil, aunque puede variar según el tránsito y el punto de salida. Para confirmar disponibilidad, tarifas o hacer reservaciones, están disponibles el WhatsApp 81 1988 8107 y el conmutador 81 8154 1400.

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