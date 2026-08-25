Calentamiento de los océanos alcanza cifra récord por cambio climático y fenómeno El Niño

Expertos emitieron una alerta debido al calentamiento de los océanos pues se registró un aumento en la temperatura que genera daños en los ecosistemas marinos, te contamos qué lo provoca y cómo evitar que siga aumentando.

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Cambio climático y fenómeno El Niño provocan calentamiento de los océanos

De acuerdo con datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus la temperatura media global de la superficie del mar alcanzó un récord de 21.10 grados centígrados el pasado 22 de agosto, el nivel más alto se tenía registrado en marzo de 2024 con 21.09 grados.

Este aumento en la temperatura se produce mientras se desarrolla el fenómeno El Niño en el Pacífico, que aporta más calor al océano, además se espera que se intensifique en los próximos meses y alcance niveles nunca antes vistos.

El calentamiento en el planeta es provocado por el ser humano y los mares están sufriendo las consecuencias pues absorben más del 90% del exceso de calor atrapado por las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente por la quema de combustibles fósiles.

¿Qué efectos tiene el calentamiento de los océanos?

Que los mares estén cálidos favorece fenómenos climáticos extremos que aportan energía adicional a las tormentas y pueden intensificar las olas de calor en tierra. Además aumenta el riesgo de inundaciones costeras.

El océano absorbe una gran parte del dióxido de carbono producido por la actividad humana pero el agua caliente es menos eficiente para captar CO2.

La intensidad de las olas de calor marinas dañan los arrecifes de coral y las praderas de pastos marinos y alteran las redes tróficas del océano.

Por otro lado, las pesquerías y las industrias de acuicultura también pueden verse afectadas pues las especies marinas se desplazan en respuesta a las nuevas condiciones.

Para disminuir esta situación se debe reducir de forma drástica las emisiones globales de gases de efecto invernadero y proteger los ecosistemas marinos, entre las acciones principales destacan:

Reducción de la huella de carbono

Conservación de ecosistemas costeros

Evitar la sobrepesca

Disminución de la contaminación

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