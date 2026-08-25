Graciela Domínguez Nava es la gobernadora interina de Sinaloa tras licencia de Rocha Moya

El Congreso de Sinaloa sesionó de forma extraordinaria este martes 25 de agosto, luego de que Rubén Rocha Moya volvió a pedir licencia por más de 30 días como gobernador de la entidad tras 34 horas de volver al cargo.

El poder legislativo del estado designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa, pese a la negativa del PRI, PAN y la oposición. Permanecerá en el cargo hasta 2027.

Durante la primera licencia, el cargo lo encabezó Yeraldine Bonilla, quien estuvo por 112 días, luego de la primera solicitud de licencia de Rocha Moya tras comenzar las investigaciones en su contra por presuntos nexos con el crimen organizado tanto en Estados Unidos (EUA) como en México.

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¿Quién es Graciela Domínguez Nava, la gobernadora interina de Sinaloa?

Domínguez Nava actualmente tenía licencia como diputada federal del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) antes de ser designada como gobernatura interina.

Llegó al Recinto Legislativo de San Lázaro tras las elecciones de 2024 cuando se lanzó por la diputación federal, ahí ganó con el 71.24% votos, una de las cifras más altas de aquel proceso.

Posteriormente, fue designada como titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, durante el gobierno de Rocha Moya y que llevó a la oposición a recriminar su designación al argumentar que forman parte del mismo equipo.

Rocha Moya regresa a la gubernatura por 34 horas

Rubén Rocha Moya regresó a la gubernatura de Sinaloa el pasado 21 de agosto y lo informó en sus redes sociales, ya que, según dijo, era su deber cumplir con el mandato que los sinaloenses le habían dado para estar en el cargo hasta el 31 de octubre.

De acuerdo a su mensaje, las investigaciones en su contra, luego de la denuncia en Estados Unidos, se habían concluido y no habían encontrado indicios en su contra.

Esta decisión provocó un terremoto político en el país, ya que el Gobierno Federal y la cúpula del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se desligaron del actuar de Rocha Moya y aseguraron que retomó sus funciones por una decisión política.

Por la controversia que se generó, tan sólo 24 horas después, Rocha Moya publicó el escrito que mandó al Congreso de Sinaloa en donde dejaba nuevamente el cargo.

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