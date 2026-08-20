VIDEO: Rescatan a pescadores en Chiapas que estuvieron 5 días perdidos en el mar

En un rescate de película, elementos de la Secretaría de Marina localizaron y ayudaron a volver a casa a dos pescadores en la costa de Chiapas luego de que estuvieron en el mar a la deriva durante cinco días tras una llamada de auxilio.

El rescate fue encabezado por la Guardia Costera y se dio con apoyo de una cooperativa pesquera, quienes alertaron a las autoridades de que dos hombres habían salido a trabajar en una embarcación camaronera el pasado 14 de agosto y no volvieron.

Dos pescadores que permanecieron cinco días a la deriva sobre una hielera fueron localizados y rescatados por personal naval a más de 240 km de la costa de Chiapas.



Mediante el despliegue de unidades de superficie y aéreas bajo el concepto Trinomio (buque–interceptora–aeronave),… pic.twitter.com/ysMhoOCpz1 — SEMAR México (@SEMAR_mx) August 20, 2026

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Así fue el rescate de dos pescadores en Chiapas

La Marina compartió en sus redes sociales el video del rescate, ahí se pudo ver como los elementos realizaron maniobras de rescate para poner a salvo a las dos personas.

“(...) la recuperación de las personas (se dio) mediante el concepto de trinomio (buque-interceptora-aeronave), lo que permitió ampliar la cobertura de búsqueda y lograr su localización a aproximadamente a 130 millas náuticas (240.76 kilómetros) del estado de Chiapas”, explicaron las autoridades.

Como se mencionó, se trataba de dos hombre de 53 y 32 años de edad, fueron revisados por médicos y, posteriormente, fueron trasladados a un puerto por un helicóptero donde recibieron otra revisión médico y se reencontraron con sus familiares.

¿Qué hacer si te quedas a la deriva en el mar?

Autoridades locales e internacionales han creado protocolos sobre qué hacer si por accidente te quedas a la deriva en el mar y estos son los pasos a seguir, dentro de las posibilidades:

No bebas agua del mar porque se acelera la deshidratación debido a la sal

porque se acelera la deshidratación debido a la sal Si hay tormenta, recolecta agua de lluvia

Trata de conservar tu ropa

Evita mojarte con agua salada

Si hay posibilidad, crea una sombra para evitar golpes de calor

No gastes energía en exceso

Antes de zarpar, informa a alguien que harás el viaje

Si ya te encuentras a la deriva, trata de usar elementos reflectantes

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