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Monzón provocará lluvias en el sur y onda de calor temperaturas de 45° en el norte del país

El monzón mexicano provocará lluvias en el sur del país y el norte se verá afectado por la onda de calor, conoce cómo será el clima en tu ciudad.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo y hoy el clima varia dependiendo de la zona, así que aquí te decimos cómo será en tu ciudad para que salgas preparado con paraguas o bloqueador.

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Monzón mexicano provocará lluvias en el sur del país

El monzón mexicano sobre el noroeste y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera con una divergencia de altura provocará lluvias fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Además canales de baja presión, vaguadas en niveles medios y la onda tropical núm.29 originarán chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional.

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Jalisco
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Colima, Michoacán y Guerrero
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Sonora, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca
  • Intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, CDMX, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Chiapas y Yucatán
  • Lluvias aisladas en Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Campeche y Quintana Roo

Onda de calor generará temperaturas de 45° en el norte

Por otro lado, se mantendrá el ambiente caluroso en el norte el país, los estados del litoral del Pacífico y golfo de México, así como la península de Yucatán provocarán temperaturas de entre 30 y 45°C.

  • Temperaturas máximas superiores a 45 °C en Baja California
  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro.

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