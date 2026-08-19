Calor extremo provoca peligrosos efectos en personas de más de 60 años, revela estudio

El calor intenso puede provocar daños a la salud, pero una reciente investigación reveló que los adultos mayores se enfrentan a peores riesgos y en el mundo las temperaturas son cada vez más altas lo que representa un problema para los próximos años.

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Calor extremo más peligroso para adultos mayores

De acuerdo con el estudio publicado en The Lancet Planetary Health, los adultos mayores serán los más afectados por la exposición al calor extremo a nivel mundial.

Las olas de calor provocarán que un enorme número de personas sufran estrés térmico incompensable (ETI), caracterizado por perder la capacidad de enfriarse y podría provocar la muerte.

En la investigación se destaca que ya se sabía que los adultos mayores eran un sector de la población vulnerable pero teniendo en cuenta la vulnerabilidad por edad, sudan menos, sus corazones trabajan más y sus vasos sanguíneos tienen menor capacidad de dilatarse y esto los limita a mantenerse frescos.

¿Qué es el estrés térmico incompensable?

El ETI ocurre cuando el cuerpo humano no puede enfriarse y mantener estable su temperatura interna que debe ser de alrededor de 37°C. Sudar o bombear sangre hacia la piel son mecanismos de defensa naturales ante el calor y cuando esto falla el sudor deja de evaporarse y enfriar el cuerpo y aumenta la temperatura.

Los adultos mayores tienen un sistema cardiovascular más débil y pierden eficiencia para sudar por ello son más vulnerables y aunque esto no causa la muerte al instante, la exposición prolongada puede generar hipertermia o un golpe de calor mortal.

¿Por qué es tan preocupante esta situación?

Se tiene previsto que las temperaturas globales sigan aumentando y para 2050 se estima que haya 2 mil 100 millones de personas mayores de 60 años, es decir que más personas sufrirán problemas de salud relacionados con el calor.

Las olas de calor y la exposición a temperaturas extremas representarán una amenaza creciente para la salud humana en los próximos años, comentó el Dr. Simon Williams experto en el impacto del calor en la salud humana en la Universidad de Swansea.

Así que cada grado adicional de calentamiento global expone a un millón de personas más a al menos 180 horas anuales de calor extremo.

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