Desapareció Kimberli Citlali Santin de 12 años en Toluca; activan Alerta Amber en Edomex

¿La reconoces? Las autoridades del Estado de México (Edomex) activó la Alerta Amber para localizar a Kimberli Citlali Santin Jaquez, una adolescente de 12 años que fue vista por última vez en el municipio de Toluca.

De acuerdo a la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el pasado miércoles 19 de agosto, la joven habría desaparecido un día antes, el martes 18, y desde entonces las autoridades piden ayuda a la población para que pueda volver a su casa.

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Ficha de búsqueda de Kimberli Citlali Santin, una adolescente que desapareció en Toluca, Edomex

Para ayudar en su reconocimiento, las autoridades describen a Kimberli Citlali Santin Jaquez como una adolescente que mide 1.50 metros de altura, es de complexión delgada y tiene piel morena clara, así como cabello castaño lacio y ojos café claro.

Como señas particulares se menciona que tiene una cicatriz en medio de la frente de forma vertical de aproximadamente un centímetros. Por otro lado, la última vez que fue vista llevaba un pantalón color gris, playera color morado, tenis color blanco tipo bota, así como un celular color azul claro.

Las autoridades reportan que la adolescente salió de su casa y no se volvió a saber de ella, entonces si tienes alguna información que pueda dar con su paradero se abrieron las siguientes líneas de comunicación:

Emergencias nacional: 911

Locatel CDMX: (55) 5658 1111

Locatel Edomex: (722) 167 8808

Alerta Amber México: 800 00 854 00

Alerta Amber Edomex: 800 89 029 40

¿Qué es la Alerta Amber?

La Alerta Amber es un mecanismo que busca apoyar la localización de niñas, niños y adolescentes que desaparecen en el país; sin embargo, este sistema funciona en otras naciones alrededor del mundo.

De acuerdo a las autoridades, el objetivo de la alerta es incentivar la participación de la ciudadanía, medios de comunicación y sociedad civil en la búsqueda de los menores que aparecen como desaparecidos en el país o estado.

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