Así es como pierdes tu WhatsApp si no registras tu línea

“Cada número telefónico debe estar a nombre de una persona”, fue la indicación por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para realizar el registro de tu línea telefónica.

Ante la imposición de un calendario y la cancelación del servicio si no se realiza este proceso, muchas personas tienen dudas de qué pasará con aplicaciones como WhatsApp si no registran su línea, aquí en adn Noticias te contamos qué sucede con el servicio de mensajería.

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¿No podré entrar a WhatsApp si no registro mi línea?

Y es que este proceso de registro de la línea telefónica ha generado muchas dudas entre los usuarios sobre las consecuencias por no realizarlo.

Una de las preguntas más recurrentes es si ¿WhatsApp dejará de funcionar si no registro mi línea? La respuesta corta es no, no hacerlo no implica que tu cuenta será restringida o eliminada.

WhatsApp sí seguirá funcionando, aunque tu línea esté suspendida, siempre y cuando esté verificada y activa en tu teléfono.

Aunque no registrar la línea sí podría afectar algunas funciones de WhatsApp y otras aplicaciones en las que se utiliza tu número de teléfono.

Aplicaciones podrían limitar su uso por cancelación de la línea

Algunas aplicaciones bancarias y otras redes sociales podrían generar problemas al no contar con tu línea activada.

Es importante señalar que si cierras sesión, olvidas tu contraseña o cambias de dispositivo, algunas aplicaciones solicitarán verificación por número telefónico, por lo que no podrás acceder.

En ocasiones suele enviarse un código de seguridad por SMS o llamadas, por lo que podrías perder este acceso al no tener una línea telefónica activada.

¿Puedo recuperar mi línea si la suspenden?

Según informó la propia CRT, si tu línea fue suspendida y completas el registro, el servicio se reanudará de forma inmediata.

Si ya te suspendieron la línea y deseas recuperarla, puedes registrarla en el portal web de la CRT, la aplicación de tu compañía o en un centro de atención a clientes.

Calendario para registro de línea telefónica

El periodo para registrar tu línea telefónica se extendió para todos y ahora, dependiendo la terminación de tu celular será la fecha límite.

La terminación 0 tuvo hasta el pasado 15 de agosto para registrarlo; mientras que la 1 contará hasta el 31 de agosto. Este es el calendario completo para el registro de líneas telefónicas:

Terminación 2: 15 de septiembre

Terminación 3: 30 de septiembre

Terminación 4: 15 de octubre

Terminación 5: 31 de octubre

Terminación 6: 15 de noviembre

Terminación 7: 30 de noviembre

Terminación 8: 15 de diciembre

Terminación 9: 31 de diciembre

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