Alerta para mexicanos en Perú: Embajada habilita contacto de emergencia tras sismo de hoy

Un fuerte sismo de magnitud 7.2 sacudió al sur de Perú, con epicentro localizado unos 35 kilómetros de Coracora en la región de Ayacucho, de acuerdo con la información del Instituto Geofisico de Perú (IGP); ante la emergencia, la Embajada de México en Perú mantiene disponible un teléfono de atención para mexicanos que se encuentren en el país.

La @SRE_mx se mantiene atenta a la situación tras el sismo registrado en Ayacucho, Perú.



Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo peruano y, a través de la @EmbaMexPeru, permanecemos en contacto con las autoridades locales y con la comunidad mexicana para brindar la… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 20, 2026

Si necesitan asistencioa consular, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) esteblece como número de emergencias y WhasApp en +51 987 569 404.

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¿Qué se sabe del sismo en Perú hoy?

El movimiento ocurrió durante la tarde y tuvo una profundidad focal de alrededor 108 kilómetros, según los primeros reportes difundidos con base en información del IGP. Hasta el momento de los primeros informes, no se han confirmado víctimas mortales ni daños de consideración.

El IGP mantiene el monitoreo de actividad sísmica en territorio peruano, un país ubicado en una de las zonas con mayor actividad tectónica del planeta.

¿Qué pueden hacer los mexicanos que están en Perú?

La representación mexicana recomienda que las personas que se encuentren en el país, mantengan comunicación con sus familiares y consulten únicamente fuentes oficiales ante posiblesreplicas o cambios de situación.

Para una emergencia que requiere protección o asistencia consular, los mexicanos pueden comunicarse al teléfono +51 987 569 404, también disponible mediante WhatsApp, de acuerdo con la información oficial de la SRE.

La cancillería también recomienda los mexicanos en el exterior registrarse en el Sistema de Registro Para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME), herramienta que facilita su localización y comunicación durante situaciones de emergencia. Si tienes familiares, amigos o conocidos en Perú, ¿ya lograste comunicarte con ellos tras el fuerte sismo?

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