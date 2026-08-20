Sismo en Perú: Captan momentos de pánico durante el temblor de 7.2 hoy 20 de agosto | VIDEOS

Un fuerte sismo de 7.2 de magnitud sorprendió a Perú durante la tarde de este jueves 20 de agosto. A través de las redes sociales, comenzaron a viralizarse videos de los momentos de pánico que se vivieron en este país que también forma parte del llamado Cinturón de Fuego.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Se registra fuerte sismo en Perú de 7.2 de magnitud

El sismo de este jueves 20 de agosto en Perú tuvo como epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho, y tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0568

Fecha y Hora Local: 20/08/2026 13:00:16

Magnitud: 7.2

Profundidad: 108km

Latitud: -14.70

Longitud: -73.78

Intensidad: III-IV Coracora

Referencia: 35 km al N de Coracora, Parinacochas - Ayacuchohttps://t.co/EXEv0iY0Ur — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 20, 2026

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo de este jueves 20 de agosto alcanzó una intensidad III-IV, lo que indica una percepción moderada a fuerte entre la población local.

Así se vivió el sismo en Perú hoy 20 de agosto

Durante el temblor de hoy, varios peruanos lograron documentar los momentos de pánico que vivieron, sobre todo, después de que, en lo que va del año, se registrarán terremotos destructivos en Colombia y Venezuela, que cobraron miles de vidas en 2026.

Estos son algunos de los videos que se compartieron en redes sociales, tras ocurrido el sismo de magnitud 7.2.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.