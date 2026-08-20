Volvió a temblar: Fuerte sismo sorprendió a Perú hoy 20 de agosto

El Instituto Geofísico del Perú informó que se presentó un fuerte sismo en Ayacucho, Perú, este 20 de agosto alrededor de las 13:00 horas (a las 12:00 horas, tiempo del centro de México).

De acuerdo a los primeros reportes, fue de magnitud 7.2; sin embargo, sólo es de forma preliminar.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0568

Fecha y Hora Local: 20/08/2026 13:00:16

Magnitud: 7.2

Profundidad: 108km

Latitud: -14.70

Longitud: -73.78

Intensidad: III-IV Coracora

Referencia: 35 km al N de Coracora, Parinacochas - Ayacuchohttps://t.co/EXEv0iY0Ur — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 20, 2026

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¿Dónde se sintió el sismo de hoy en Perú?

De acuerdo a las autoridades del país sudamericano, el movimiento telúrico se sintió en Arequipa, Ica, cusco y Apuríman; no obstante, en la capital Lima se percibió de forma ligera.

Asimismo, puntualizaron que el temblor fue prolongado y duró cerca de un minuto. Hasta el momento no se tiene informe de afectaciones; sin embargo, la información sigue saliendo.

No hay alerta de tsunami en Perú

La Marina de Guerra del Perú informó que no existe riesgo de tsunami en el litoral del Pacífico; sin embargo, las autoridades siguen supervisando la actividad que se desarrolle a lo largo del día.

Información en desarrollo...

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