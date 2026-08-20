¡Adiós al tráfico! Buenavista se transforma y alista trenes hacia Pachuca y Querétaro

Si viajar entre la CDMX, Hidalgo y Querétaro te hace pensar en tráfico, horas en carretera, transbordos y toda la logística para llegar de un punto a otro, hay una alternativa ferroviaria que comienza a tomar forma.

La Terminal Buenavista se prepara para una nueva etapa con la ampliación de su infraestructura, de cara a los futuros servicios de pasajeros hacia Pachuca y Querétaro.

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La estación de la CDMX será uno de los puntos clave de estas nuevas conexiones ferroviarias, mientras el Gobierno de México avanza con los proyectos que buscan recuperar los viajes en tren de pasajeros.

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¿Qué obras se realizan en la Terminal Buenavista?

La ampliación de Buenavista contempla trabajos para incrementar la capacidad de la terminal y adaptarla a las nuevas rutas.

Entre las obras previstas se encuentran nuevos espacios ferroviarios y la ampliación de infraestructura relacionada con el proyecto Tren México-Querétaro.

De hecho, un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que inmuebles correspondientes a las vías y a la estación Buenavista fueron destinados a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para la ampliación de infraestructura ferroviaria del proyecto México-Querétaro.

¿Habrá tren de Buenavista a Querétaro?

Buenavista está contemplada como una de las estaciones del Tren México-Querétaro, proyecto que también incluye paradas en Huehuetoca, Tula de Allende, San Juan del Río y otros puntos del trayecto.

El Gobierno de México prevé que el Tren México-Querétaro entre en operación en 2027; la ruta busca ofrecer una alternativa al transporte por carretera y reducir de manera importante el tiempo de traslado entre ambas ciudades.

De acuerdo con la SICT, el recorrido entre Ciudad de México y Querétaro podría realizarse en alrededor de una hora con 50 minutos, con trenes capaces de alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora.

¿Y habrá tren de Buenavista a Pachuca?

El proyecto Buenavista-Pachuca forma parte de la expansión del servicio ferroviario de pasajeros y contempla la conexión con la infraestructura que actualmente llega al AIFA.

Para los pasajeros, esto significaría contar con una alternativa ferroviaria para trasladarse entre la capital y Hidalgo, sin depender exclusivamente del automóvil o los autobuses.

¿Cuándo estarán listos los trenes a Querétaro y Pachuca?

Por ahora, ambos proyectos se encuentran en construcción y desarrollo, por lo que todavía no hay servicio regular de pasajeros hacia estas ciudades desde Buenavista.

La fecha oficial que mantiene el Gobierno de México para los nuevos servicios es 2027; en junio de 2026, la Presidencia informó que el objetivo es inaugurar tanto el CDMX-Pachuca como el CDMX-Querétaro durante ese año.

En el caso del México-Querétaro, Proyectos México reportó un avance general de 19.22% en junio de 2026.

Buenavista se prepara para recibir más pasajeros

La ampliación de la Terminal Buenavista también responde al crecimiento de usuarios que tendrá esta zona de la CDMX con la llegada de nuevos servicios ferroviarios.

El proyecto contempla nuevas vías para pasajeros, andenes, vestíbulos y accesos, con el objetivo de que la terminal pueda atender una afluencia de más de 180 mil pasajeros al día.

Además, Buenavista conecta con Metro, Metrobús y otros sistemas de transporte, por lo que su papel como punto de conexión será todavía más importante cuando comiencen a operar las nuevas rutas hacia Pachuca y Querétaro.

La Terminal Buenavista se prepara para mover a más pasajeros y sumar nuevas rutas ferroviarias; así que ve sacando la agenda, porque eso de decir “mejor otro día, está lejísimos” podría empezar a quedarse sin pretexto.

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