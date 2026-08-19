Licencia de conducir en México 2026: Estados donde las cancelarán por infracciones graves

Ser un buen conductor y tener una licencia vigente es vital para proteger la vida en las calles, evitar multas costosas y asegurar que el seguro cubra cualquier accidente. Cumplir con estas normas fomenta el orden y la seguridad de todas las personas en el camino.

Las autoridades de tránsito de diversas metrópolis vigilan que se cumpla a cabalidad el reglamento vigente.

Actualmente se analizan una serie de acciones graves que podrían derivar en consecuencias como el retiro de la licencia de conducir.

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¿Por qué te quitan la licencia de conducir en 2026?

Las autoridades de tránsito de México confirmaron que aplicarán sanciones más severas contra los conductores que cometan infracciones graves, incluyendo la anulación definitiva de la licencia de conducir.

La medida busca reducir accidentes y proteger la seguridad vial en ciudades clave. Se definió como infractores graves a aquellos que ponen en riesgo a peatones, ciclistas y otros conductores. Entre las infracciones más significativas se destacan:

Conducir bajo los efectos del alcohol.

Manejar bajo la influencia de drogas o sustancias psicoactivas.

Exceder los límites de velocidad establecidos.

Desatender semáforos, señales de alto o zonas peatonales.

Invadir carriles destinados exclusivamente a ciertos vehículos.

Causar un accidente en el que haya personas heridas o fallecidas.

Reincidir en infracciones de tránsito consideradas como peligrosas.

Presentar documentos falsificados para la obtención de una licencia.

Agredir a funcionarios de tránsito durante una verificación o infracción.

Licencia de conducir 2026 retirada: ¿Dónde aplica la medida?

Ciudad de México, Cancún, Mérida y Puebla. También aplicaría para Chihuahua, Querétaro y León. Las causas y condiciones dependen de la legislación vigente en cada entidad o municipio.

Para conservar vigente la licencia, las autoridades recomiendan evitar conducir después de consumir bebidas alcohólicas o sustancias que alteren las capacidades, respetar los límites de velocidad, otorgar prioridad a peatones y ciclistas y cumplir con las disposiciones establecidas en los reglamentos locales.

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