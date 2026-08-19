Habrá 9 bloqueos que colapsarán calles de CDMX hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió la Agenda de Movilizaciones y hoy se tienen previstos bloqueos en varias calles y avenidas de CDMX, así que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones para evitar el tráfico.
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¿Qué calles estarán cerradas hoy por bloqueos?
De acuerdo con la información se llevarán a cabo cortes viales en:
- 10:00 horas en Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
- 11:00 horas en Centro Cultural Universitario Tlatelolco en Av. Ricardo Flores Magón No. 1, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.
- 12:00 horas en Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional ubicada en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2580, colonia La Laguna Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero y en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.
- 12:30 horas en Parque Glaciar en Av. Toluca y San Pablo, colonia Olivar de los Padres, alcaldía Álvaro Obregón.
- 14:30 horas en Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas en Av. Insurgentes Centro No. 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
- 18:00 horas en Clave Sur y 2ª. Cerrada de Clave Sur, colonia Pueblo de San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan.
- 19:00 horas en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Donceles No. 36, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
- Durante el día en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ubicado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.
Además se llevarán a cabo eventos culturales y artísticos en Av. Michoacán, Av. México y Av. Tlaxcala, colonia San Francisco Tecoxpa, Zócalo capitalino, Monumento a la Madre y en el WTC.
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