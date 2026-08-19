Habrá 9 bloqueos que colapsarán calles de CDMX hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió la Agenda de Movilizaciones y hoy se tienen previstos bloqueos en varias calles y avenidas de CDMX, así que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones para evitar el tráfico.

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¿Qué calles estarán cerradas hoy por bloqueos?

De acuerdo con la información se llevarán a cabo cortes viales en:

10:00 horas en Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

11:00 horas en Centro Cultural Universitario Tlatelolco en Av. Ricardo Flores Magón No. 1, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

No. 1, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc. 12:00 horas en Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional ubicada en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2580, colonia La Laguna Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero y en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

No. 2580, colonia La Laguna Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero y en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc. 12:30 horas en Parque Glaciar en Av. Toluca y San Pablo , colonia Olivar de los Padres, alcaldía Álvaro Obregón.

, colonia Olivar de los Padres, alcaldía Álvaro Obregón. 14:30 horas en Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas en Av. Insurgentes Centro No. 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

No. 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. 18:00 horas en Clave Sur y 2ª. Cerrada de Clave Sur, colonia Pueblo de San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan.

19:00 horas en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Donceles No. 36, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

No. 36, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Durante el día en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ubicado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Además se llevarán a cabo eventos culturales y artísticos en Av. Michoacán, Av. México y Av. Tlaxcala, colonia San Francisco Tecoxpa, Zócalo capitalino, Monumento a la Madre y en el WTC.

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