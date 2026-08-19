EN VIVO: Retrasos en las Líneas 3 y B del Metro CDMX; L7 el Metrobús con tiempos de espera altos hoy 19 de agosto

¡Sigue con tu bono de puntualidad! Si no tienes carro o te tocó el Hoy No Circula, te contamos cómo avanza el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) y el Metrobús durante este miércoles 19 de agosto, pues ya se reportan retrasos y altos tiempos de espera.
Específicamente en el Metro CDMX, los usuarios reportan más de 15 minutos en las líneas 3 y B; sin embargo, en la ruta que va de Indios Verdes a Universidad es donde más conflicto se presenta, pues estaciones como Zapata comienzan a llenarse, pero las autoridades descartan afectaciones y aseguran que mandarán unidades par agilizar la circulación en la red.
Por su parte, la línea 7 del Metrobús CDMX no tenía servicio de Campo Marte a Auditorio, por lo que sólo funciona de Indios Ver/Hospital Infantil La Villa a Antropología. Se restableció la circulación, pero podrían presentarse retrasos.
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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy miércoles 19 de agosto
Así avanza el Metro CDMX hoy:
- 06:50 horas: línea 12 del Metro CDMX tiene retrasos de más de 10 minutos
- 06:33 horas: Metro CDMX reitera alta afluencia en la Línea 3; líneas 1,2, 7, 8, 9, 12, A y B tienen afluencia moderada
- 06:01 horas: Metro CDMX reporta afluencia moderada y circulación constante en las líneas 1, 3, 5, 7, 8, 9 y A
- 06:00 horas: autoridades del Metro CDMX informan que agilizan la circulación en la Línea 3 del Metro CDMX
- 05:30 horas: comienzan los reportes de retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX, usuarios informan que los tiempos de espera ascienden a los 15 minutos
- 05:27 horas: reportan retrasos en la línea B del Metro CDMX de más de 10 minutos
- 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX
Así avanza el Metrobús CDMX hoy
- 05:27 horas: se restablece el servicio de Campo Marte a Auditorio, podrían presentarse retrasos en toda la Línea 7
- 04:45 horas: sin servicio de Campo Marte a Auditorio, de la Línea 7, en el Metrobús CDMX por obstrucción al carril
- 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX
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