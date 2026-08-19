Apagón masivo CFE en Jalisco y Campeche hoy 20 de agosto; zonas afectadas

Jalisco y Campeche son dos estados en los que habrá un apagón masivo hoy jueves 20 de agosto de 2026. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que realizará labores de mantenimiento preventivo y mejora en la infraestructura.

El corte de luz de hoy afectará varias colonias, por lo que la empresa productiva del Estado recomendó a los habitantes tomar precauciones.

Desconecta los aparatos electrónicos para evitar daños por variaciones de voltaje, usa linternas en lugar de velas para prevenir incendios y mantén cerradas las puertas del refrigerador y congelador para conservar los alimentos el mayor tiempo posible.

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Corte de luz en Zapopan, Jalisco hoy jueves 20 de agosto

En Zapopan, Jalisco, se realizarán labores de mantenimiento a la red eléctrica durante la jornada del jueves 20 de agosto. Serán dos zonas las afectadas con este corte de luz, el cual se extenderá por 8 horas.

Colonias: Arcos de Zapopan y Lomas de Zapopan.

Horario de suspensión de electricidad: De 11:00 a 19:00 horas.

Apagón masivo en Carmen, Campeche hoy

A través de la publicación en Facebook en el perfil de la Comisaría de San Antonio Cárdenas, se confirma en conjunto con la CFE, que este jueves 20 de agosto se llevará a cabo un nuevo corte de luz, con duración aproximada de 7 horas.

Colonias del Poblado de San Antonio Cárdenas: Municipio de Carmen, Campeche.

Horario del corte de luz: De 08:30 a 16:30 horas.

¿Por qué hay un apagón masivo en México hoy?

El corte de luz es considerado de gran escala debido al número de habitantes que se verán afectados.

El poblado San Antonio Cárdenas en el municipio de Carmen, Campeche tiene, 4 mil 606 habitantes en total, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.

Mientras que la colonia Arcos de Zapopan tiene un estimado de 14 mil 500 habitantes, mientras que la colonia Lomas de Zapopan cuenta con cerca de 15 mil 700 habitantes, de acuerdo con datos de la página colonias de México.

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