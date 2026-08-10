Detienen al contador de Emigdio Gabriel Moreno acusado por desviar recursos en Campeche

Autoridades detuvieron a Luis Antonio Espinosa, contador y representante en empresas de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, quien es señalado por presuntos desvíos de la millonarios en Campeche.

El contador fue detenido este lunes a las 14:40 horas en la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

La autoridad indicó que el sujeto será trasladado a Campeche para enfrentar las imputaciones por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de ese estado.

¿De qué se le acusa al contador de Emigdio Gabriel Moreno?

El portal Mexicanos Contra la Corrupción indicó que las indagatorias apuntan a que la oficina de Comunicación realizó pagos por 97 millones de pesos a la televisora conocida como Mayavisión que Antonio Espinosa fundó en junio de 2016.

Al no hallar respaldos documentales o materiales se investiga si los servicios fueron simulados en aquel entonces.

Al contador se le señala de estar involucrado en el desvío de al menos 36 millones de pesos correspondientes a los pagos a Mayavisión.

Pagan millones a televisora en Campeche

La asociación que denuncia actos de corrupción en México explicó que tuvo acceso a una serie de facturas en las que se realizan pagos mensuales por 900 mil pesos a la televisora Mayavisión.

indicó que las facturas aparecen por diversos conceptos, en marzo por “información gubernamental” y “publicidad en televisión”.

Mientras que en abril por “difusión de actividades y programas”; y en junio por concepto “servicio de publicidad en la cobertura de actividades gubernamentales”.

Estos pagos son parte de las investigaciones de la Fiscalía anticorrupción de Campeche.

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