Ante renuencia de la población, dan prórroga para registro de celulares; ahora será por terminación del número

A pocos días de que se cumpliera el plazo para que la población registre su línea telefónica, alrededor de 80 millones siguen sin registro en todo México y, aunque decían que no, el gobierno terminó por dar una prórroga.

Fue a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR) que se dio el anuncio la mañana de este jueves 25 de junio, así como el calendario donde se estableció una fecha límite escalonada que inicia en agosto y concluye en diciembre del presente año.

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La CRT anuncia calendario y fechas límite para el registro de líneas.



Las líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico.



Más información https://t.co/NqBRjvu8Tj pic.twitter.com/avqBrPPGii — CRTGobMX (@CRTGobMX) June 25, 2026

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Fecha límite OFICIAL para el registro de celulares en México

La dependencia otorgó un calendario escalonado, el cual dependerá del último dígito del celular; no obstante, advirtieron que ahora sí, “al finalizar cada periodo se suspenderán las líneas no vinculadas”.

Agosto 2026

0: 15 de agosto

1: 31 de agosto

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7: 30 de noviembre

Diciembre 2026

8: 15 de diciembre

9: 31 de diciembre

¿Si no registro mi celular me cortan mi línea?

De acuerdo al más reciente comunicado, las compañías suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas a la fecha límite.

Una vez que ocurra esto, sólo podrán realizar llamas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, además de alertas sísmicas; todo se restablecerá una vez que se vincule la línea.

Hasta el momento, cuatro de cada 10 líneas han sido vinculadas; sin embargo, aún faltan más de 80 millones por concluir el trámite, ya que la CTR reconoce que en el país hay 144 millones 585 mil 131 líneas.

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