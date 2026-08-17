INE 2026: Este es el nuevo tiempo que tardan en entregarte tu credencial

Si vas a tramitar tu credencial del INE, necesitas saber que existe un nuevo tiempo de espera para contar con este documento de identificación oficial. En adn Noticias, te contamos cómo puedes obtener tu cita, los documentos que debes llevar y el tiempo de espera para contar con tu credencial.

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¿Cuánto tiempo tardan en entregar la credencial INE?

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que comenzó a normalizar los tiempos de producción y entrega de las credenciales para votar que también funcionan como identificación oficial.

Por esta razón, si estás a punto de tramitar este documento, te contamos que el nuevo plazo de espera pasó de 15 a solo 12 días naturales, a partir del 3 de agosto en la mayoría de los módulos.

Asimismo, el INE informó que espera poder reducir el tiempo de espera a solo nueve días, para que los ciudadanos cuenten con este documento, apenas unos días después de que se cumpla una semana de que acudieron a realizar el trámite.

¿Cómo sacar una cita para tramitar mi credencial del INE?

Si vas a tramitar tu credencial del INE por primera vez o vas a solicitar una preposición, es importante que tomes en cuenta que debes obtener una cita en el módulo más cercano a tu casa u oficina. Para obtener una cita sigue estos sencillos pasos:

Entra al Portal de Citas del INE en este ENLACE

en este Ingresa tu CURP o introduce tus datos personales si no la tienes a la mano

o introduce tus datos personales si no la tienes a la mano Selecciona tu estado, delegación/municipio

Elige el tipo de trámite que vas a realizar: primera vez, renovación, cambio de domicilio, etc. Selecciona el Módulo de Atención Ciudadana que te quede más cerca

que vas a realizar: primera vez, renovación, cambio de domicilio, etc. Selecciona el Módulo de Atención Ciudadana que te quede más cerca Elige el día y la hora disponibles y selecciona los tres documentos que llevarás a tu cita e ingresa un correo electrónico

Confirma tu registro e imprime el folio de tu cita

¿Qué documentos debo llevar para sacar mi credencial del INE?

Si estás a punto de asistir a tu cita, es importante que no olvides tus documentos originales y vigentes que hayas seleccionado en tu registro:

Acta de nacimiento

Credencial del INE anterio r

r Comprobante de domicilio

Recuerda llevar impreso el folio de tu cita.

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