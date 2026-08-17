Embajada de EUA en CDMX abrió vacantes con salarios de 23 mil pesos y estos son los requisitos

¿Tienes experiencia en administración de oficina o en atención a clientes? Entonces toma nota porque la Embajada de Estados Unidos (EUA) en México abrió una vacante en la Ciudad de México (CDMX) y ofrece un salario superior a los 23 mil pesos mensuales.

Aparte de dicho pago, la vacante ofrece aguinaldo, bono vacacional, días festivos en EUA y México, 17 días de vacaciones y afiliación al seguro médico.

De acuerdo a la publicación en el portal de ERA, la oportunidad laboral es para el puesto de Auxiliar de Control de Órdenes de Trabajo en la Oficina de Servicios Generales y estarías de tiempo completo en la embajada, ubicada en la calle Presa Angostura 223, en la colonia Irrigación de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX.

Embajada de EUA en México El puesto tiene un salario de 285 mil 374.5 pesos anuales (Captura de pantalla | Embajada de EUA en México)

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Requisitos y detalles de la vacante en la Embajada de EUA en México

El puesto está pensando para una jornada completa de 40 horas semanales y ofrece un salario de 285 mil 474.5 pesos anuales, es decir, 23 mil 781.20 pesos mensuales.

Si te interesa, estos son los requisitos que debes de cumplir para aplicar:

Obtener y mantener un certificado de seguridad

Iniciar en el puesto en un plazo de cuatro semanas

Título universitario o mínimo dos años de estudios en la universidad, es decir, el 50% de los créditos

o mínimo dos años de estudios en la universidad, es decir, el Dos años de experiencia en administración de oficina o trabajo administrativo en el servicio al cliente; además de conocimiento en Microsoft Office

en administración de oficina o trabajo administrativo en el servicio al cliente; además de conocimiento en Microsoft Office Dominio de inglés y español (puede ser evaluado mediante la autoevaluación ERA o prueba de idioma)

(puede ser evaluado mediante la autoevaluación ERA o prueba de idioma) Completar el formulario de solicitud y proporcionar los documentos requeridos

Paso a paso para solicitar la vacante en la Embajada de EUA en México

Ahora que conoces los requisitos, te contamos los pasos que debes de seguir para aplicar a la vacante:

Ingresa al Portal ERA con tu cuenta o regístrate

con tu cuenta o regístrate Busca el empleo que te interesa y llena toda la información que te solicita, eso podría incluir subir documentos (de preferencia en formato PDF)

y que te solicita, eso podría incluir subir documentos (de preferencia en formato PDF) Puedes editar tu solicitud siempre y cuando no pase la fecha límite para aplicar, la cual, en este caso, es el domingo 23 de agosto a las 22:00 horas (tiempo local)

Es importante que tomes en cuenta que te pedirán documentos que acrediten tu último nivel de estudios, comprobante de ciudadanía mexicana (INE, CURP, etcétera) o permiso de residencia permanente, además de certificados de idiomas.

Si tienes dudas sobe el puesto, te puedes comunicar al número 55 2579 2000 o enviar un correo a jimenezc@state.gov.

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