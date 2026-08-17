Embajada de EUA en CDMX abrió vacantes con salarios de 23 mil pesos y estos son los requisitos

¿Tienes experiencia en administración de oficina o en atención a clientes? Entonces toma nota porque la Embajada de Estados Unidos (EUA) en México abrió una vacante en la Ciudad de México (CDMX) y ofrece un salario superior a los 23 mil pesos mensuales.
Aparte de dicho pago, la vacante ofrece aguinaldo, bono vacacional, días festivos en EUA y México, 17 días de vacaciones y afiliación al seguro médico.
De acuerdo a la publicación en el portal de ERA, la oportunidad laboral es para el puesto de Auxiliar de Control de Órdenes de Trabajo en la Oficina de Servicios Generales y estarías de tiempo completo en la embajada, ubicada en la calle Presa Angostura 223, en la colonia Irrigación de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX.
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Requisitos y detalles de la vacante en la Embajada de EUA en México
El puesto está pensando para una jornada completa de 40 horas semanales y ofrece un salario de 285 mil 474.5 pesos anuales, es decir, 23 mil 781.20 pesos mensuales.
Si te interesa, estos son los requisitos que debes de cumplir para aplicar:
- Obtener y mantener un certificado de seguridad
- Iniciar en el puesto en un plazo de cuatro semanas
- Título universitario o mínimo dos años de estudios en la universidad, es decir, el 50% de los créditos
- Dos años de experiencia en administración de oficina o trabajo administrativo en el servicio al cliente; además de conocimiento en Microsoft Office
- Dominio de inglés y español (puede ser evaluado mediante la autoevaluación ERA o prueba de idioma)
- Completar el formulario de solicitud y proporcionar los documentos requeridos
Paso a paso para solicitar la vacante en la Embajada de EUA en México
Ahora que conoces los requisitos, te contamos los pasos que debes de seguir para aplicar a la vacante:
- Ingresa al Portal ERA con tu cuenta o regístrate
- Busca el empleo que te interesa y llena toda la información que te solicita, eso podría incluir subir documentos (de preferencia en formato PDF)
- Puedes editar tu solicitud siempre y cuando no pase la fecha límite para aplicar, la cual, en este caso, es el domingo 23 de agosto a las 22:00 horas (tiempo local)
Es importante que tomes en cuenta que te pedirán documentos que acrediten tu último nivel de estudios, comprobante de ciudadanía mexicana (INE, CURP, etcétera) o permiso de residencia permanente, además de certificados de idiomas.
Si tienes dudas sobe el puesto, te puedes comunicar al número 55 2579 2000 o enviar un correo a jimenezc@state.gov.
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