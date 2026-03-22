¡Agárrate BTS! KID PHENOMENON muestra el futuro del J-Pop al mundo y lo vuelve prometedor

KID PHENOMENON participó en el SXSW 2026 “FRIENDS FROM ELSEWHERE”, la convención multidisciplinar más grande del mundo, que se llevó a cabo en Austin, Texas, Estados Unidos, y provocó una gran sensación al marcar la importancia del J-Pop en la industria de la música.

La agrupación, conformada por Kensuke Sorematsu (líder), Tsubasa Endo, Kohaku Okao, Soma Kawaguchi, Shunnosuke Sato, Kota Yamamoto y Rui Suzuki, promete ser la nueva generación de artistas que levante al J-Pop a nivel internacional.

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KID PHENOMENON de Tokio para el mundo

KID PHENOMENON debutó en el 2023 y desde entonces sus temas musicales se han convertido en grandes éxitos para el mundo del anime. ‘Unstoppable’, ‘Sparkle Summer’ y ‘Black Flame’ son tan solo algunas melodías que han conquistado varios charts.

KID PHENOMENON, perteneciente LDH JAPAN, representó a Japón en el showcase oficial de SXSW “FRIENDS FROM ELSEWHERE” y con su baile y canto cautivó a los aficionados a la música de todo el mundo.

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¿Cómo fue la presentación de KID PHENOMENON?

Al grito de "Hagan ruido, ¿están listos?, se lanzó a interpretar "Party Over There", un tema de hip-hop, que fusiona ritmos trap con sonidos de estilo japonés. Sus siguientes canciones fueron "OMW" y "Shakebite", las cuales extendieron un ambiente alegre.

Tsubasa Endo afirmó “hemos venido aquí con el concepto de TOKYO NEO POP para crear un nuevo fenómeno (PHENOMENON) desde Tokio hacia el mundo. ¡Hoy es el primer paso!”

Rivalidad entre el J-Pop y el K-Pop

El K-Pop aprendió del J-Pop, sin embargo, tras la fama que han tenido algunos idols y grupos surcoreanos, parecería que el alumno superó al maestro.

Mientras el K-Pop acaparó los reflectores, muy pocas bandas de J-Pop pudieron sobresalir en los últimos años, sin embargo, la nueva oleada de artistas buscan cambiar el futuro del género.

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