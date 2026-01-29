Los médicos no lo explican del todo: los hongos que hacen ver “humanos diminutos” a quienes los consumen

En el mundo de la micología, existen hongos que van más allá de su uso culinario, ya que pueden provocar efectos tan extraños como las alucinaciones de “humanos diminutos”. Aunque los médicos no lo explican del todo , hay una especie, conocida como Lanmaoa asiatica, que produce estas visiones.

El hongo L. asiatica, originario de los bosques de Yunnan, China, es consumido en la región y conocido por su sabor umami. Sin embargo, al no cocinarse adecuadamente, sus efectos pueden ser sorprendentes. Se trata de un fenómeno que los médicos aún no han podido explicar completamente, pero que genera una experiencia alucinógena realmente peculiar.

El misterio detrás de los hongos que causan alucinaciones de “humanos diminutos”

En la provincia de Yunnan, China, cientos de personas se presentan anualmente en los hospitales con visiones extrañas. Estas incluyen figuras diminutas que parecen moverse debajo de las puertas, trepar por las paredes y aferrarse a los muebles. Los afectados describen estas visiones como de "humanos diminutos".

Aunque los médicos no lo explican del todo, este hongo ha sido consumido en la región durante generaciones. Se encuentra en mercados locales, restaurantes y hogares. En la temporada alta de hongos, entre junio y agosto, el consumo de este hongo es común, pero debe ser preparado correctamente para evitar sus efectos psicodélicos.

El investigador Colin Domnauer, quien estudia la L. asiatica, afirma que el hongo provoca un comportamiento extraño en quienes lo consumen. “Me parecía tan extraño que pudiera existir un hongo que causara visiones de cuento de hadas”, dijo. Su interés por esta especie creció cuando conoció los primeros informes sobre sus efectos alucinógenos.

El compuesto desconocido y las alucinaciones liliputienses

Las alucinaciones causadas por L. asiatica son conocidas como "alucinaciones liliputienses", término psiquiátrico para describir la percepción de figuras diminutas, ya sean humanas, animales o fantásticas. Este fenómeno ha sido reportado en diferentes culturas, en la región de Yunnan y más allá. Los pacientes han hablado de ver estas figuras en su ropa, en sus platos y en diversas partes de su entorno.

Gordon Wasson, un pionero en el estudio de los hongos psilocibinos, encontró algo similar en Papúa Nueva Guinea en los años 60. Sin embargo, en ese momento no se identificó el compuesto activo que causaba las alucinaciones. Fue en 2015 cuando se identificó formalmente a L. asiatica como el responsable de este fenómeno, aunque aún no se ha identificado completamente el compuesto responsable de las alucinaciones.

En 2023, Domnauer viajó a Yunnan y compró ejemplares del hongo que causan estas alucinaciones. Tras llevar los especímenes al laboratorio, los resultados confirmaron que L. asiatica es el responsable. A pesar de ello, el investigador aún no ha logrado identificar con precisión qué compuesto químico provoca las visiones de los “humanos diminutos”.

El enigma sigue sin resolverse

El misterio detrás de L. asiatica y sus alucinaciones persiste. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, aún no se ha identificado el compuesto exacto que produce las visiones de “humanos diminutos”. Los efectos, que pueden durar entre 12 y 24 horas, son inusuales y, en algunos casos, los pacientes requieren hospitalización.

Las alucinaciones liliputienses, aunque raras, también se han observado en personas que no consumen L. asiatica. Se han documentado más de 200 casos no relacionados con hongos desde 1909. Esta afección, aunque poco común, puede tener consecuencias graves y no siempre se resuelve por completo.

Domnauer y su equipo continúan con sus investigaciones, que podrían proporcionar respuestas no solo sobre las alucinaciones causadas por este hongo, sino también sobre otras formas de alucinaciones espontáneas. Aunque aún queda mucho por descubrir, la investigación sobre los hongos como L. asiatica podría ofrecer pistas sobre la conciencia humana y los procesos cerebrales que provocan fenómenos como las visiones de figuras diminutas.