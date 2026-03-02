Lanzan convocatoria con más de 20 vacantes de trabajo en la SEMAR para hombres y mujeres

La Secretaría de Marina (SEMAR) abrió varias convocatorias de trabajo en sus filas y una de ellas es la que ofrece en el Sector Naval de Islas Marías, en Sinaloa, en donde están disponibles 21 vacantes.

La convocatoria está dirigida a todas las mujeres y hombres interesados en trabajar en los diversos servicios de la Armada de México y que tengan vocación de ayudar.

¿Cuáles son las vacantes de trabajo que ofrece la SEMAR?

Albañilería

Contramaestre

Electricista

Electrónica de Aviación

Frigorífica

Infantería de Marina

Ingeniería en recursos naturales

Mecánica de Aviación

Maquinaria

Mecánicos automotrices

Licenciatura en recursos naturales

Licenciatura en Electrónica

Licenciatura en Comunicaciones

Servicios Generales de Alimentación

Sastrería

Técnico en Electrónica

Técnico en Informática

Técnico en Abastecedor de Material Aéreo

Técnico en Armamento Aéreo

Técnico en Operaciones Aéreas

Trabajos Submarinos

¿Cuáles son los requisitos?

Nacionalidad mexicana

Edad: 18 años cumplidos

Estatura mínima 1.63 m para hombres y 1.55 m para mujeres

Tener un índice de Masa corporal: de 18.5 a 24.9 (IMC=peso (kg)/altura (m)

Resultar apta/o en los exámenes médico, clínico y perfil psicométrico

Cubrir el perfil de acuerdo a las directivas vigentes

No ser desertor/a de las Fuerzas Armadas o haber pertenecido a alguna otra Fuerza Armada, institución de procuración de justicia, seguridad pública federal, gubernamental, estatal y o/municipal



¿Cómo postularse a las vacantes de la SEMAR?

Las personas interesadas a presentarse a las oficinas de reclutamiento ubicadas en la Calle Hilario Rodríguez Malpica Número 2, Fraccionamiento Playa Sur, Mazatlán, Sinaloa, en un horario de atención de 8:00 a 16:00 horas, con los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

CV

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Cartilla del Servicio Militar Nacional o constancia válida del trámite de liberación (excepto mujeres)

Credencial de elector o recibo de trámite de reposición (INE

Comprobante de domicilio

Carta de antecedentes no penales de la localidad y entidad federativa (excepto área metropolitana)

Registro Federal de Contribuyentes (RFC), expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Dos fotografías a color tamaño infantil recientes

Presentar fotografías a color de cuerpo completo de frente y perfil recientes

Contar con firma electrónica vigente

