Lanzan convocatoria con más de 20 vacantes de trabajo en la SEMAR para hombres y mujeres
La SEMAR está en busca de personas que quieran formar parte de sus filas en las diferentes vacantes de trabajo; estos son los documentos y requisitos que piden.
La Secretaría de Marina (SEMAR) abrió varias convocatorias de trabajo en sus filas y una de ellas es la que ofrece en el Sector Naval de Islas Marías, en Sinaloa, en donde están disponibles 21 vacantes.
La convocatoria está dirigida a todas las mujeres y hombres interesados en trabajar en los diversos servicios de la Armada de México y que tengan vocación de ayudar.
¿Cuáles son las vacantes de trabajo que ofrece la SEMAR?
- Albañilería
- Contramaestre
- Electricista
- Electrónica de Aviación
- Frigorífica
- Infantería de Marina
- Ingeniería en recursos naturales
- Mecánica de Aviación
- Maquinaria
- Mecánicos automotrices
- Licenciatura en recursos naturales
- Licenciatura en Electrónica
- Licenciatura en Comunicaciones
- Servicios Generales de Alimentación
- Sastrería
- Técnico en Electrónica
- Técnico en Informática
- Técnico en Abastecedor de Material Aéreo
- Técnico en Armamento Aéreo
- Técnico en Operaciones Aéreas
- Trabajos Submarinos
¿Cuáles son los requisitos?
- Nacionalidad mexicana
- Edad: 18 años cumplidos
- Estatura mínima 1.63 m para hombres y 1.55 m para mujeres
- Tener un índice de Masa corporal: de 18.5 a 24.9 (IMC=peso (kg)/altura (m)
- Resultar apta/o en los exámenes médico, clínico y perfil psicométrico
- Cubrir el perfil de acuerdo a las directivas vigentes
- No ser desertor/a de las Fuerzas Armadas o haber pertenecido a alguna otra Fuerza Armada, institución de procuración de justicia, seguridad pública federal, gubernamental, estatal y o/municipal
¿Cómo postularse a las vacantes de la SEMAR?
Las personas interesadas a presentarse a las oficinas de reclutamiento ubicadas en la Calle Hilario Rodríguez Malpica Número 2, Fraccionamiento Playa Sur, Mazatlán, Sinaloa, en un horario de atención de 8:00 a 16:00 horas, con los siguientes documentos:
- Acta de nacimiento
- CV
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Cartilla del Servicio Militar Nacional o constancia válida del trámite de liberación (excepto mujeres)
- Credencial de elector o recibo de trámite de reposición (INE
- Comprobante de domicilio
- Carta de antecedentes no penales de la localidad y entidad federativa (excepto área metropolitana)
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC), expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
- Dos fotografías a color tamaño infantil recientes
- Presentar fotografías a color de cuerpo completo de frente y perfil recientes
- Contar con firma electrónica vigente
