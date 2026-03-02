inklusion.png Sitio accesible
Lanzan convocatoria con más de 20 vacantes de trabajo en la SEMAR para hombres y mujeres

La SEMAR está en busca de personas que quieran formar parte de sus filas en las diferentes vacantes de trabajo; estos son los documentos y requisitos que piden.

Convocatoria de la SEMAR: Requisitos y documentos para las vacantes de trabajo
La SEMAR ofrece vacantes de trabajo para ingresar a las filas del Sector Naval de Islas Marías. |@SEMAR_mx | X
Notas,
México

Escrito por: Adriana Pacheco

La Secretaría de Marina (SEMAR) abrió varias convocatorias de trabajo en sus filas y una de ellas es la que ofrece en el Sector Naval de Islas Marías, en Sinaloa, en donde están disponibles 21 vacantes.

La convocatoria está dirigida a todas las mujeres y hombres interesados en trabajar en los diversos servicios de la Armada de México y que tengan vocación de ayudar.

¿Cuáles son las vacantes de trabajo que ofrece la SEMAR?

  • Albañilería
  • Contramaestre
  • Electricista
  • Electrónica de Aviación
  • Frigorífica
  • Infantería de Marina
  • Ingeniería en recursos naturales
  • Mecánica de Aviación
  • Maquinaria
  • Mecánicos automotrices
  • Licenciatura en recursos naturales
  • Licenciatura en Electrónica
  • Licenciatura en Comunicaciones
  • Servicios Generales de Alimentación
  • Sastrería
  • Técnico en Electrónica
  • Técnico en Informática
  • Técnico en Abastecedor de Material Aéreo
  • Técnico en Armamento Aéreo
  • Técnico en Operaciones Aéreas
  • Trabajos Submarinos

¿Cuáles son los requisitos?

  • Nacionalidad mexicana
  • Edad: 18 años cumplidos
  • Estatura mínima 1.63 m para hombres y 1.55 m para mujeres
  • Tener un índice de Masa corporal: de 18.5 a 24.9 (IMC=peso (kg)/altura (m)
  • Resultar apta/o en los exámenes médico, clínico y perfil psicométrico
  • Cubrir el perfil de acuerdo a las directivas vigentes
  • No ser desertor/a de las Fuerzas Armadas o haber pertenecido a alguna otra Fuerza Armada, institución de procuración de justicia, seguridad pública federal, gubernamental, estatal y o/municipal

¿Cómo postularse a las vacantes de la SEMAR?

Las personas interesadas a presentarse a las oficinas de reclutamiento ubicadas en la Calle Hilario Rodríguez Malpica Número 2, Fraccionamiento Playa Sur, Mazatlán, Sinaloa, en un horario de atención de 8:00 a 16:00 horas, con los siguientes documentos:

  • Acta de nacimiento
  • CV
  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Cartilla del Servicio Militar Nacional o constancia válida del trámite de liberación (excepto mujeres)
  • Credencial de elector o recibo de trámite de reposición (INE
  • Comprobante de domicilio
  • Carta de antecedentes no penales de la localidad y entidad federativa (excepto área metropolitana)
  • Registro Federal de Contribuyentes (RFC), expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
  • Dos fotografías a color tamaño infantil recientes
  • Presentar fotografías a color de cuerpo completo de frente y perfil recientes
  • Contar con firma electrónica vigente

