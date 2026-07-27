¿Por qué adoptar en México sigue siendo tan complicado? | Los retos del sistema de adopciones | Su Voz, Su Tiempo

Participan:
- Natalia Márquez, coordinadora territorial de Políticas de Protección Especial de SIPINNA Nacional.
- Nayeli Fernández, diputada federal y secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
- Gabriela Villeda Mejía, jueza de distrito en el Estado de México.
Durante la mesa de análisis, las especialistas abordan temas como:
• El interés superior de la niñez como eje de las decisiones.• La necesidad de una Ley General de Adopciones.• Los obstáculos legales y administrativos que retrasan los procesos.• La importancia de homologar criterios en todo el país.• El papel de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la protección de la infancia.• Cómo reducir la burocracia sin comprometer la seguridad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.• Los retos para garantizar el derecho de toda infancia a crecer en un entorno familiar.
Una conversación sobre los cambios necesarios para construir un sistema de adopciones más ágil, transparente y centrado en los derechos de la niñez.