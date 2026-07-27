¿Por qué adoptar en México sigue siendo tan complicado? | Los retos del sistema de adopciones | Su Voz, Su Tiempo

Participan:

Natalia Márquez, coordinadora territorial de Políticas de Protección Especial de SIPINNA Nacional.

Nayeli Fernández, diputada federal y secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Gabriela Villeda Mejía, jueza de distrito en el Estado de México.

Durante la mesa de análisis, las especialistas abordan temas como:

• El interés superior de la niñez como eje de las decisiones.• La necesidad de una Ley General de Adopciones.• Los obstáculos legales y administrativos que retrasan los procesos.• La importancia de homologar criterios en todo el país.• El papel de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la protección de la infancia.• Cómo reducir la burocracia sin comprometer la seguridad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.• Los retos para garantizar el derecho de toda infancia a crecer en un entorno familiar.

Una conversación sobre los cambios necesarios para construir un sistema de adopciones más ágil, transparente y centrado en los derechos de la niñez.