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¿Por qué adoptar en México sigue siendo tan complicado? | Los retos del sistema de adopciones | Su Voz, Su Tiempo

¿Qué hace falta para que más niñas, niños y adolescentes puedan crecer en una familia? En esta emisión de Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett reúne a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para analizar los principales desafíos del sistema de adopciones en México.

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Por: Redacción adn Noticias

Participan:

  • Natalia Márquez, coordinadora territorial de Políticas de Protección Especial de SIPINNA Nacional.
  • Nayeli Fernández, diputada federal y secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
  • Gabriela Villeda Mejía, jueza de distrito en el Estado de México.

Durante la mesa de análisis, las especialistas abordan temas como:

• El interés superior de la niñez como eje de las decisiones.• La necesidad de una Ley General de Adopciones.• Los obstáculos legales y administrativos que retrasan los procesos.• La importancia de homologar criterios en todo el país.• El papel de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la protección de la infancia.• Cómo reducir la burocracia sin comprometer la seguridad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.• Los retos para garantizar el derecho de toda infancia a crecer en un entorno familiar.

Una conversación sobre los cambios necesarios para construir un sistema de adopciones más ágil, transparente y centrado en los derechos de la niñez.

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