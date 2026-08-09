EN VIVO: Cierre en la México-Puebla y en la México-Cuernavaca hoy domingo 9 de agosto

Si tu plan es tener domingo de familia, toma en cuenta que existen contratiempos en las principales carreteras del país por accidentes viales, condiciones climáticas y otras afectaciones.

Las carreteras México-Puebla y México-Cuernavaca, en ambas direcciones, presentan contratiempos debido a accidentes viales durante las primeras horas del domingo 9 de agosto.

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Minuto a minuto de carreteras y autopistas de México hoy domingo 9 de agosto

Con base en Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te contamos el minuto a minuto:

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