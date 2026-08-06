Bloqueos y accidentes hoy en carreteras de Oaxaca, Guerrero y Veracruz

Hoy jueves 6 de agosto, los bloqueos en carreteras, provocados principalmente por manifestantes y fuertes accidentes dificultan la circulación de vehículos, en plenas vacaciones de verano.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional (GN) informan que continúa el cierre en algunos tramos carreteros debido a la presencia de servicios de emergencia que atienden los accidentes, por lo que piden a los conductores a tomar precauciones.

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¿Qué carreteras tienen bloqueos hoy?

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