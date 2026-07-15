Los cuatro países que ahora exigirían registros biométricos en los aeropuertos

Para estas vacaciones de verano, uno de los grandes retos para quienes visita Europa son los controles biométricos que han provocado largas filas.

Líderes europeos han manifestado que el programa de seguridad en los aeropuertos seguirá adelante, esto a pesar de la petición de la aviación para que se suspenda.

¿Cómo funciona el sistema de biométricos en Europa?

El Sistema de Entradas y Salidas (EES) exige a los miembros del espacio Schengen, que agrupa a 29 países con fronteras abiertas, que soliciten los datos biométricos de los viajeros.

Datos biométricos (Juan Medina/REUTERS)

El sistema entró en vigor en abril y ha provocado caos para los viajeros con largas filas de seguridad.

Los sistemas solicitan a los viajeros:

Nombres de los usuarios

Fotos faciales

Huellas dactilares

¿Cuáles son los países que pedirían biométricos?

Actualmente el área controlada por dicha medida son los 25 Estados miembros de la Unión Europea y 4 países asociados Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein.

Pero esta medida se ampliaría en caso de que se acepte la solicitud de cuatro países que esperan incorporarse a la Unión Europea

Las naciones son:

Albania

Montenegro

Moldavia

Ucrania

Cabe señalar que los líderes de la UE acordaron iniciar conversaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia en diciembre de 2023, pero las negociaciones no pudieron comenzar en serio debido a la oposición del anterior gobierno húngaro.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha convertido la adhesión a la UE en un objetivo central de su política exterior, presentándola como una forma de garantizar la prosperidad y la seguridad.

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