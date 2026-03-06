Este es el número de frentes fríos que faltan por llegar a congelar a México
Hasta la fecha se han registrado más frentes fríos de los previstos por el Servicio Meteorológico; conoce cuántos más faltan por impactar territorio mexicano.
El clima a lo largo de febrero se caracteriza por ser cambiante; sin embargo, al tratarse del invierno los climas fríos todavía perduran en estos días; recientemente entró el frente frío 39 que ha congelado algunas regiones de México.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional el frente frío 39 se desplazará sobre el noroeste y norte del país propiciando descenso de la temperatura, lluvias y chubascos en dichas regiones.
Además se prevén fuertes rachas de viento de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas; con probabilidad de formación de torbellinos en Coahuila (norte); rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Sonora y Zacatecas; y de 30 a 50 km/h en Baja California Sur y Sinaloa.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Los estados en los que hará más frío en México
La dependencia de Conagua se esperan fríos de -10 a -5 °C con heladas en Chihuahua y Durango; además de temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México.
Y mucho frío de 0 a 5 °C en
- Baja California Sur
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
¿Cuántos frentes fríos golpearán a México?
El Servicio Meteorológico Nacional informó desde noviembre que habría 48 frentes fríos; hasta este momento suman 39, cifra que está por encima de los 34 que se habían pronosticado para esta fecha.
Aunque en cifras totales apuntan a los 48 frentes fríos para los siguientes meses se prevén
- 6 en marzo
- 5 en abril
- 3 en mayo
Un frente frío ocurre cuando una masa de aire frío choca con una masa de aire caliente, el aire frío al ser más denso, se mete debajo del aire caliente, lo que genera movimiento y provoca inestabilidad en esa zona de la atmósfera.
Durante este fenómeno se presentan descensos de temperatura, heladas, vientos intensos, fuerte oleaje, abundante nubosidad y lloviznas.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.